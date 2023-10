/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Českého Krumlova narazili v dalším divizním kole na mladý celek příbramského béčka. I když jim začátek utkání nevyšel, nakonec berou alespoň jeden bod.

Český Krumlov - Příbram B. | Video: Jan Klein

Slavoj Český Krumlov – FK Příbram B 3:3 (1:2)

Branky: 45. Kolář, 64. Kuna, 84. Gelnar – 16. Krameš, 26. Brabec, 78. Šindler. ŽK: 3:2 (Svoboda, Kuna, J. Matuška – André, Roušar). Diváci: 135. Rozhodčí: Jakl – Popelka, Wulkan.

Sestava Č. Krumlova: Polanský – Švec, Kabele, Matušek – J. Matuška, Svoboda (82. Gelnar) – Kolář, Trapl (O. Matuška), Kuna – Vávra, Trmal (46. Parakhnenko)

Fotbalisté Českého Krumlova v boji o bytí či nebytí potřebují každý bod. A ten proti béčku Příbrami má svou váhu. „Bod bereme všema deseti. Prohrávali jsme o dva góly a dotáhli to. I když jsme pak měli i další šance, bod zkrátka bereme,“ komentoval utkání trenér Slavoje Zdeněk Šváb.

Začátek zápasu však domácím tak trochu tradičně nevyšel a museli dotahovat vedení soupeře. „Prvních pětatřicet minut byl soupeř lepší, byl více na balonu, kvalitnější v rozehrávce. Vše fotbalové zkrátka bylo na straně béčka Příbrami. Prohrávali jsme 0:2, ale pomohl nám gól do šatny, který jsme dali po standardce. Druhý poločas byl vyrovnaný. My vyrovnali ze standardky, když se z trestňáku trefil Zdeněk Kuna. Ale znovu jsme dostali hloupý gól, když jsme si nepokryli centr ze strany. Dokázali jsme se však dál tlačit do soupeřova vápna, byli tam v hodně lidech a dokázali vyrovnat. Měli jsme tam pak ještě dvě šance. Škoda, že jsme žádnou nevyužili, ale musíme být na zemi, s bodem jsem spokojen. Soupeř měl mladý běhavý celek, přijel s pěti hráči s ligovými smlouvami, takže spokojenost,“ shrnul utkání trenér Šváb.