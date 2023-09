/FOTOGALERIE/ Potřetí vyjížděli v divizní sezoně fotbalisté Českého Krumlova na hřiště soupeře a potřetí dostali šest branek. Tentokrát na hřišti Sokolova. Ani tentokrát nedali gól ze hry.

Fotbalisté Č. Krumlova (v zeleném z utkání s M. Lázněmi) prohráli v Sokolově 1:6. | Foto: Jan Klein

Baník Sokolov - Slavoj Český Krumlov 6:1 (3:1)

Branky: 10. K. Kýček, 31. (PK) D. Krtička, 44. A. Čížek, 59. L. Václavík, 62. L. Komberec, 65. D. Kubinec - 22. (PK) Z. Kuna. ŽK: 1:4 (Anděl - Kabele, Švec, J. Matuška, Svoboda). ČK: 0:1 (64. Svoboda). Rozhodčí: Šlajs - Coufal, Makovec. Diváci: 200.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Trmal (Matušek), Kabele, Kuna, M. Švec - J. Matuška (72. T. Šindelář), Kolář (81. Š. Šindelář), Ryneš (46. Svoboda), O. Matuška - Parakhnenko, Vávra.

Fotbalisté Slavoje Český Krumlov se od začátku sezony trápí v koncovce. Mají na kontě čtyři góly, z toho si Komárov dal čistokrevného vlastence a další tři dali Jihočeši z pokutových kopů. Trápení v zakončení pokračovalo i v Sokolově. "V poli to byl vyrovnaný zápas. Domácí zkrátka proměnili všechny šance, které jsme jim nabídli. My jich měli šest či sedm a proměnili pouze jednu," komentoval utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Domácí si vybudovali rozhodující náskok již v první půli. Slavoj mohl na zaátku druhé stav dorovnat, ale nakonec bylo vše jinak. "První gól jsme dosali po podběhnutém balonu gólmanem a soupeř to uklidil do prázdné brány. V souboji to gólmanovi vypadlo z ruky. My srovnali z penalty. Ta se kopala i proti nám. Gólman šel do souboje, udělal kotrmelec, padl útočníkovi na achillovky a na pokyn asistenta se kopala penalta. Na konci poločasu přišla přihrávka ze strany, před brankou vznikla trma vrma, míč se dostal k samotnému hráči na malém vápně a do prázdné dal na 3:1. V prvních necelých deseti minutách druhé půle jsme měli tři tutové šance. My z toho snad ani netrefili bránu, nebo to bylo zblokované. Místo toho, abychom se dostali zpět do hry, tak po hodině hry přišel první útok domácích ve druhé půli a dostali jsme čtvrtý gól. My to otevřeli, hráli jsme ofsajd systém, oni šli sami na bránu a dali dva góly. Byly to dvě sporné situace, jedna asi byla v pořádku, ale ten poslední gól byl z jasného ofsajdu. Pak jsme ještě inkasovali červenou kartu za mluvení," shrnul důležité momenty zápasu trenér.

Po šesti kolech má Slavoj jeden bod a soupeři se začínají vzdalovat. "Leží na nás obrovská deka. Hra není špatná, ale chybí zakončení. Hru vzadu jsme vyřešili příchodem Matěje Švece, ale dopředu je to jalové. Máme v kádru čtyři ofenzivní hráče. Budeme do tohu muset říznout a dát šanci mladým, kteří hrají výborně za béčko. Uvidíme," dodal trenér Šváb. Tým v dalším kole čeká jihočeské derby s Katovicemi.