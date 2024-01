/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Slavoje Český Krumlov si v pátek odpoledne odskočili ze soustředění v Černé v Pošumaví na krumlovskou umělku, aby absolvovali další blok přípravy. Vše směřují k jarní záchraně v divizi.

Trenér Zdeněk Šváb o přípravě, změnách v kádru i ambicích na jaro. | Video: Deník/Vladimír Klíma

"Do Černé v Pošumaví jsme odjeli ve čtvrtek večer na tradiční soustředění a budeme tam do neděle. Dvakrát však sjedeme do Krumlova na umělku," uvedl v pátek odpoledne trenér Zdeněk Šváb a asistent Pavel Lattner doplnil: "Dopoledne jsme měli v Černé jeden tréninkový blok."

Se zimní přípravou začali fotbalisté Slavoje Český Krumlov v úterý 16. ledna. Nejprve to bylo o běhání. "Kluci dostali v úvodu přípravy zabrat. Ale je třeba na jaro nabrat fyzičku. Vědí, že bez toho to nejde a makají," pochválil hráče trenér Šváb. "Po dlouhé době je třeba něco zase na fyzičce nabrat, to se nedá nic dělat," shodli se brankář Štefan Beránek s kapitánem Jakubem Kabelem.

Na českokrumlovské umělce se v pátek již dostaly do tréninku i herní prvky. "Je třeba to klukům zpestřit. Nejsme tu úplně kompletní, další hráči za námi dorazí večer na soustředění do Černé," doplnil trenér Šváb a pokračoval: "Všichni jsme pozitivně naladěni na to, že chceme na jaře divizi zachránit. Odešlo nám sice pět hráčů, na druhé straně přišli dva kanovýři Radek Bauer a Jindra Kordík. Chceme se o to na jaře poprat."

V galerii se podívejte na videa s názory trenéra Zdeňka Švába, kapitána Jakuba Kabeleho a gólmana Štefana Beránka.