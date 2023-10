/FOTOGALERIE/ Souboj čtyřbodových týmů přineslo další kolo fotbalové divize. Slavoj Český Krumlov sahal na béčku Domažlic po bodu, ale nakonec odjel na jih Čech s prázdnou.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Petřín Plzeň. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Jiskra Domažlice B – Slavoj Český Krumlov 3:2 (1:0)

Branky: 20. Černý, 88. Vlček, 89. Staněk – 61. Gelnar, 91. O. Matuška. ŽK: 1:3 (T. Korelus – Kolář, J. Matuška, Gelnar). Rozhodčí: A. Beneš – J. Beneš, Hamouz. Diváci: 100.

Sestava Č. Krumlova: Polanský – Švec, Kabele, Kuna – Kolář, J. Matuška, Gelnar, Trapl – Vávra – Parakhnenko, Trmal (87. O. Matuška).

Takto blízko Slavoj bodům ze hřiště soupeře v této sezoně nebyl. Ještě tři minuty před koncem byl stav 1:1, ale pak přišly dva zbytečné góly a ani následné snížení již k bodu nevedlo.

Dostali jsme dva hloupé góly, posteskl si trenér Krumlova Zdeněk Šváb

"Trochu jsme změnili rozestavení, trvalo nám to dvacet minut, než jsme se do toho dostali a samozřejmě jsme inkasovali gól. Od té doby jsme hráli dobře, tlačili se dopředu a po hodině hry i vyrovnali po krásném rohu. Pak již chybělo trochu štěstíčka. Vypadalo to, že ubojujeme bod. Ve chvíli, kdy jsme vyrovnali, jsme měli soupeře dorazit. Byly tam takové pološance, ty se nám nepodařilo dohrát do brány a nakonec se to vymstilo. Pak přišly dva slepené góly a body jsou pryč,“ komentoval duel českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.