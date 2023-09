/FOTOGALERIE, VODEO/ Sedmé kolo fotbalové divizní skupiny A přineslo jihočeské derby mezi Českým Krumlovem a Katovicemi. Domácí Slavoj konečně přerušil sérii bez vítězství, nastřílel čtyři branky a poprvé v sezoně vyhrál.

Derby Č. Krumlov - Katovice přineslo i ostřejší výměnu názorů. | Video: Jan Klein

Slavoj Český Krumlov – Otava Katovice 4:2 (2:1)

Branky: 18, J, Matuška, 37. A. Parakhnenko, 67. L. Vávra, 93. T. Gelnar – 24. J. Brabec, 90. M. Souhrada. ŽK: 3:5 (Vávra, Kolář, Kuna – Martin Kynkor 2, Chylík, Sigmund, Sládek). ČK: 1:1 (45. Trmal – 83. Martin Kynkor). Diváci: 176. Rozhodčí: Izugrafov – Žurek, Cigáň.

Sestavy – Český Krumlov: Polanský – Trmal, Kabele, Kuna, Švec (Matušek) – Kolář, J. Matuška (87. Šindelář), Ryneš (61. Gelnar), O. Matuška – Vávra (87. Trapl) , Parakhnenko.

Katovice: Švehla – Janoch, Michal Kynkor, Chylík (60. Souhrada) – Sigmund, Kotrba (73. Kahuj), Martin Kynkor, Brabec – D. Bálek (77. Sládek), L. Bálek, Hnídek (46. Kostka).

Šest kol čekali českokrumlovští fanoušci na to, až dá jejich tým gól ze hry a až vybojuje vítězství. To vše přišlo v derby s Katovicemi. Diváci viděli šest branek, plno žlutých i dvě červené karty. Takže derby se vším všudy.

Na domácí straně panovala po utkání obrovská radost. „Poctivě trénujeme a bylo třeba to proměnit na hřišti. Konečně se to podařilo,“ zářil štěstím po utkání domácí trenér Zdeněk Šváb a pokračoval: „Dali jsme góly z rychlých brejků, obrana hrála nad své možnosti, své si odvedl i gólman. Zkrátka maximální spokojenost.“

Zdroj: Jan Klein

„V prvním poločase jsme byli mírně lepší, proto jsme ho také vyhráli. Pak nás zastavilo vyloučení a druhá půle byla obrovsky těžká. Kluci to odmakali. Odbránili jsme to a dali dva góly z brejků. Zkrátka tak, jak se má v deseti hrát,“ shrnul Zdeněk Šváb utkání samotné a doplnil: „Nelze nikoho vyzdvihnout, absolutorium zasluhuje celý tým. Všichni pracovali skvěle, včetně náhradníků. Lavička žije, na klukách je vidět, že s naší situací chtějí něco dělat. Jen tak dál. Mám obrovskou radost, že jsme konečně urvali výhru. Psychika hráčů půjde nahoru, ale je třeba to brát, že v žádném případě není hotovo. Musíme dál poctivě pracovat a všechno přijde. Když budeme hrát poctivý fotbal, budeme úspěšní.“

Naopak na straně Katovic panovala velká nespokojenost. „Především mě mrzí výkon mužstva. V kabině si něco řekneme a na hřišti je to úplně jinak. Máme ve hře spoustu nepřesností. Na velkém hřišti, místo abychom to roztáhli a hráli po zemi, tak se nesmyslně zbavujeme balonů, nakopáváme dlouhé míče pouze do soubojů. Tím pádem jsme dali šanci domácím, aby mohli kombinovat,“ hodnotil utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Kluci ukázali srdce a sílu, chválil tým Štefan Bršťák po divoké výhře na Borku

Celkově se výkon mužstva trenérovi vůbec nelíbil. „Hlavně jsme nechali Krumlovu dát strašně laciné góly. Z naší špatné rozehrávky jsme vždy dostali gól, což je pro mě nepochopitelné, zvláště když to dělají zkušení hráči. V prvním poločase se krajní obránce Chylík nechal obejít u lajny, nebyl schopen hru přerušit a dostaneme gól. Vzápětí špatný odkop do autu, domácí to hodí gólmanovi, ten to kopne dopředu, nám to přelétne celou obranu a dostaneme na 2:1. To byly trestuhodné situace. My, když si náhodou vytvoříme šanci, tak ji nedáme. V poločase šli domácí do deseti a my místo toho, abychom zvýšili aktivitu tak je to jen zmar a dostaneme dva góly. Pro mě nepochopitelné, že dostaneme jeden gól po nedorozumění stopera s gólmanem a druhý skoro ze čtyřiceti metrů. Když budeme takové chyby dělat, tak neporazíme nikoho. A to nás ti silní soupeři teprve čekají,“ vypočetl situace, které vedly k porážce, katovický trenér a pokračoval: „Tentokrát pouze kritika. Nikdo z hráčů nesnese sebemenší měřítko.“