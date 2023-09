/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po vítězství nad Katovicemi hráli českokrumlovští fotbalisté i v dalším divizním kole na domácím hřišti. Tentokrát přivítali Peřín Plzeň. Ve vyrovnaném duelu však zůstali bez bodu.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Petřín Plzeň. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - Petřín Plzeň 1:2 (1:2)

Branky: 36. R. Kolář - 11. J. Vodrážka, 33. P. Klich. ŽK: 5:5 (Kuna, Matušek, Kolář, J. Matuška a Polanský - Suchý, Lisý, J. Vodrážka, D. Vodrážka, Vinkler). Diváci: 198. Rozhodčí: Wulkan - Severýn, Polena.

Sestava Č. Krumlova: Beránek (46. Polanský) - Matušek (72. Kubát), Kabele, Kuna, Švec - Kolář, Gelnar, J. Matuška (80. Vaněk), O. Matuška (72. Trapl) - Parakhnenko, Vávra.

Petřín Plzeň přijel do Českého Krumlova s vizitkou skvělé obrany. To potvrzoval i v utkání samotném a největší jeho zbraní bylo rychlé rozehrávání všech herních situací, což činilo domácím nemalé problémy.

"Oba góly jsme dostali po určité nepozornosti. První gól padl po naší nakopnuté bekovce, tu soupeř odvrátil hlavou, přišel nedohraný souboj ve středu hřiště, útočník šel sám na Beránka a proměnil. Před druhým gólem diskutujeme s rozhodčím, zda byl faul či ne, soupeř rychle rozehraje a dá druhý gól. Úplný nesmysl z naší strany. Pak se nám podařilo snížit po pěkném trestném kopu, který gólman vyrazil na tyč a Kolář to uklidil do brány. Ve druhé půli jsme byli o něco aktivnější na míči, ale nebyl tam ten potřebný důraz před brankou. Petřín dobře bránil a moc jsme se do šancí nedostávali. Když už jsme se před gólmana dostali, tak jsme to neřešili dobře nebo netrefili bránu. Herně to nebylo špatné, ale měli jsme špatný start do zápasu. Klukům nemohu nic vytknout za bojovnost, ale na body to zkrátka bylo málo. Za mě to byl remizový zápas. Když se vyvarujeme zbytečností, tak můžeme být úspěšní. Něco jsme si řekli v kabině, hlavně že nenecháme soupeře rychle rozehrávat, ale stejně se nám to stane. Dostaneme dva hloupé góly a jen bojovnost na body nestačí," shrnul duel českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.