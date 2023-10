/FOTOGALERIE/ Po nadějné domácí remíze 3:3 s béčkem Příbrami zajížděli fotbalisté Českého Krumlova v dalším kole divize k zápasu podzimu do Tachova. V souboji o Černého Petra selhali a zůstali přikovaní ke dnu tabulky.

Fotbalisté Českého Kumlova (v zeleném v utkání s Příbramí B) tentokrát v Tachově propadli. | Foto: Jan Klein

FK Tachov - Slavoj Český Krumlov 4:0 (3:0)

Branky: 14. Bulaiev, 27. a 72. Habart, 35. Kořínek. ŽK: 1:2 (Viterna - J. Matuška, Švec). Rozhodčí: Hányš - Jati, Melničuk. Diváci: 125.

Sestava Českého Krumlova: Polanský - Kolář (75. Ryneš), Kabele, Švec, Matušek (83. Lach) - Trmal (46. Gelnar), Svoboda (46. O. Matuška), J. Matuška, Parakhnenko - Kuna, Vávra

Pro oba soupeře to byl zápas podzimu. Jen vítěz mohl být spokojen a tím jsou hráči Tachova. Zůstávají alesoň zdánlivě ve hře o záchranu. Slavoj si již tak složitou situaci ještě více zkomplikoval a zůstává poslední v tabulce.

"Jako bychom se toho zápasu vůbec nezúčastnili. Obrana, záloha i útok jakoby neexistovaly. Všechno bylo naprosto špatně. Byl to pro nás zápas podzimu a sami jsme ho totálně pokazili. Před zápasem jsme si něco říkali, ale po chybě přijde po čtvrt hodině gól, pak další a je hotovo. Zkrátka jsme znovu dělali chyby ve vápně i před ním. Domácí chtěli daleko více než my. Po zápase jsou hlavy v dlaních. Musíme se kousnout a poslední dva podzimní zápasy odehrát co nejvíce zodpovědně. Ale bude to strašně složité," shrnul utkání a rozpoložení v týmu trenér Slavoje Zdeněk Šváb.