/FOTOGALERIE/ Divizním fotbalistům Slavoje Český Krumlov se blíží start zimní přípravy. K prvnímu tréninku se sejdou v úterý 16. ledna. Z podzimního kádru jim však odešli tři hráči.

Fotbalisté Českého Krumlova odstartují zimní přípravu v půlce ledna. Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Hoďánek

Podzimní část fotbalové divize se hráčům Slavoje Český Krumlov nevydařila. Se ziskem osmi bodů za dvě výhry a dvě remízy přezimují na dně tabulky skupiny A. Na předposlední Tachov ztrácejí tři body, na čtrnácté Klatovy pět. Tvrdá řehole zimní přípravy jim začne 16. ledna. „Do té doby se kluci připravují individuálně,“ uvedl trenér týmu Zdeněk Šváb.

V zimní přípravě hráče nemine tvrdá práce na tréninkách, při soustředění, ani plno přípravných zápasů. „První týden přípravy trénujeme od úterka do pátka. Druhý týden již odjedeme ve čtvrtek na soustředění do Černé v Pošumaví, kde budeme až do neděle. Po soustředění najedeme na tři dny v týdnu a od 3. února nás čekají každý týden přátelské zápasy,“ nastínil program přípravy trenér Šváb.

Jasní jsou i soupeři pro přátelské duely. „V prvním duelu se utkáme s Hlubokou, o týden později nás čeká Kaplice, pak ligový dorost Dynama, Rudolfov a nakonec generálka na sezonu s Olešníkem. Ta by se měla hrát 3. března, uvidíme, jak to bude s počasím, ale rádi bychom ji odehráli již na přírodní trávě,“ vypočetl přípravné duely trenér.

Již v závěru podzimu bylo jasné, že do týmu přijde nejlepší střelec I.B třídy Radek Bauer z Větřní. Dojde však i na další změny. „Radek Bauer je jasný, po zranění začíná Dominik Tůma. Zatím začíná běhat, ale uvidíme, jak na tom bude jeho zraněné koleno. Musí se opatrně, ale věřím, že v průběhu jara na hřiště naskočí. Z Ameriky se vrací Kordík, který je posilou do útoku a jedná se ještě o jednom hráči, což by měl být návrat zpět do klubu. Zatím ještě nechci jmenovat, je to stále otevřené,“ hovořil o příchodech Zdeněk Šváb.

V Českém Krumlově však počítají i odchody, a to dost bolestivé. Znovu vstoupil do hry problém blízkosti hranic s Rakouskem… „Vaněk a Kuna odcházejí do Rakouska. Za nás se tam odcházelo po třicítce, teď tam chodí kluci prakticky na začátku kariéry mezi dospělými“ posteskl si trenér a doplnil: „Vávra odchází do Roudného, ale to je z osobních důvodů. Staví barák a již by to nešlo skloubit s divizí.“