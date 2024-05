/FOTOGALERIE/ Poslední kolo fotbalové sezony 2023 / 2024 odehrály v sobotu krátce po poledni fotbalistky kaplického Spartaku, když v domácím prostředí hostily soupeřky z Blatné. Už před zápasem bylo jasné, že tabulkové postavení týmů se již měnit nebude. Hráčky Spartaku obsadí konečné sedmé místo, blatenské fotbalistky skončí v této sezoně šesté.

Divize ženy: Spartak Kaplice - TJ Blatná 2:1 (0:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Blatná 2:1 (0:0)

Branky: 54. Petříková, 74. Fučíková – 66. Prokopiusová. Bez karet. Rozhodčí P. Šťastný – Kemény, Adamovič.

Sestavy - Kaplice: Poutníková – Čaňková, Vávrová, Tošilová, Bandyová, Nejedlá, Hlušková, V. Jedličková, Fučíková, Chvalová, Straková. Střídaly: Petříková, Pártlová, Krátká, Suchanová. Blatná: Fronková – Šafrová, Doubková, Posavádová, Honnerová, Terpáková, Klásková, Mlíčková, Kubešová, Želízková, Pelešková. Střídaly: Prokopiusová, Hynková, Tichá, Hamplová

Podzimní vzájemné měření sil skončilo remízou 1:1. V poklidně hraném zápase se na větší možnost čekalo až do 21. minuty. Kapitánka Jedličková svou dlouho přihrávkou našla za obranu Blatné Fučíkovou, ta se pokusila přehodit vyběhnutou brankářka Fronkovou, ale míč ji nesedl na kopačku dle představ a balón skončil v rukavicích hostující gólmanky. Fotbalistky Blatné se do vážnějšího zakončení dostaly až na konci prvního poločasu. Kubešová střílela z hranice velkého vápna těsně nad branku Spartaku. Minutu před pauzou měla gól na noze Želízková, Poutníková její ránu dokázala vyrazit, následně Prokopiusová předložila míč znovu Želízkové, ta mířila po zemi k levé tyči, brankářka Poutníková stačila zasáhnout nohou a výraznou měrou tak podržela svůj tým. Především díky ní skončilo první dějství bez branek.

Krátce po obrátce Fučíková rychle provedeným autovým vhazováním našla ve vápně Vávrovou, ta však poslala míč jen do připravené náruče hostující gólmanky Fronkové. Bezbrankový stav se měnil o několik minut později. Aut z pravé strany prováděla Čaňková, míč si ve vápně zpracovala Pavla Petříková, dokázal se obtočit kolem bránící soupeřky, její střelu pod břevno Fronková neudržela a Kapličandy slavily – 1:0. Svého gólu se ovšem dočkaly i hráčky Blatné. V 66. minutě se na levé straně protáhla do vápna Posavádová, která ideálně předložila míč před prázdnou branku a Zuzana Prokopiusová měla snadnou úlohu – 1:1. O osm minut později se znovu ujaly vedení Kapličandy. Z pravé strany pronikla do šestnáctky nejmladší z domácích fotbalistek Antonie Nejedlá, povedenou křížnou střelu Fronková pouze vyrazila a dobíhající Zuzana Fučíková dorazila míč do hostující svatyně – 2:1. Tímto výsledkem skončil i celý zápas. Fotbalistky Spartaku zakončily sezonu vítězně.

Autor: Libor Granec