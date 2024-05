/FOTOGALERIE/ V hodně pozměněné sestavě nastupovaly fotbalistky Kaplice k dalšímu diviznímu duelu s Domažlicemi. Poprvé v sezoně se postavila mezi tři tyče Suchanová.

Fotbalová divize žen: Kaplice - Domažlice 1:6 (0:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Jiskra Domažlice 1:6 (0:1)

Branky: 68. Petříková – 49., 77., 80., 85. Vyskotová, 29., 58. Vyslužilová.

Sestavy - Kaplice: Suchanová – Krátká, Vávrová, Tošilová, Bandyová, Čaňková, Hlušková, V. Jedličková, Pálková, Chvalová, Petříková. Střídaly: Nejedlá, Straková, Pártlová. Domažlice: Mlezivová – Nagyová, Maierová, Tauerová, Strádalová, Vyskotová, Raišlová, Horalová, Kovaříková, D. Váchalová, Rovňanová. Střídaly: Š. Váchalová, Fridrichová, Vlčková, Sedláčková, Vyslužilová.

První větší příležitost měly hráčky hostující Jiskry. Ke střele se dostala Horalová, mířila však jen nad bránu. V deváté minutě přišla výhoda standardní situace pro domácí. Střela kapitánky Jedličkové skončila vedle levé tyče. Po čtvrthodině hry se po spolupráci Krátké s Chvalovou se z pravé strany dostala do vápna Čaňková, i ona však mířila mimo. V 19. minutě měla vedoucí gól na své noze domažlická Horalová. Centr z levé strany propadl až na zadní tyč, Horalová před prázdnou brankou zakončovala slabě a Vávrová míč stačila odkopnout do bezpečí. Ve 25. minutě po brejkové situaci Vyskotová posunula balón Vyslužilové, přízemní ránu stačila Suchanová vyrazit. O chvíli později se bezbrankové skóre měnilo. Rohový kop zahrávaly Kapličandy. Přetažený centr Jedličkové, z první posílá míč na branku Čaňková, gólmanka Mlezivová míč chytá a ihned svým výhozem zahájila rychlý kontr soupeře, na jehož konci Lucie Vyslužilová po přihrávce od Vyskotové střelou na bližší tyč posílá Jiskru do vedení – 0:1. Záhy mohlo být vyrovnáno. Jedličková přesnou kolmou přihrávkou našla Pálkovou, ta z levé strany mířila na přední tyč, Mlezivová míč vyrazila na rohový kop. Brankářka hostů si ve 36. minutě pohlídala ránu Jedličkové z přímého kopu. Na druhé straně vzápětí mířila mimo Vyskotová.

Ve zdecimované sestavě neměl Osek v Protivíně žádnou šanci na body

Do druhé půle vstoupily lépe Kapličandy, které si během několika minut připravily dvě tutové šance, bohužel zůstaly nevyužity a soupeřky prakticky okamžitě trestaly. Vyrovnat mohla nejprve Čaňková, míč mezi tři tyče nenasměrovala. Poté postupovala sama na branku mladičká Nejedlá, ale míč pouze navedla do vybíhající brankářky. Na druhé straně přišel nákop za domácí obranu a Martina Vyskotová poslala míč kolem brankářky do brány – 0:2. Snížit mohla poté po centru Čaňkové Straková, v dobré pozici napálila míč jen do bránící soupeřky. V 58. minutě už to bylo 0:3, když se zprava z větší vzdálenosti křížnou střelou přes gólmanku prosadila Lucie Vyslužilová. Vzápětí mohla po rohovém kopu korigovat Tošilová, její hlavičku vytáhla Mlezivová zpod břevna na rohový kop. Domácí fotbalistky se dočkaly až v 68. minutě střetnutí. K přímému kopu se postavila Jedličková, povedenou ránu vytáhla Mlezivová konečky prstů na tyč, odražený míč dorazila do odkryté brány Pavla Petříková – 1:3. V závěrečné čtvrthodině hráčky hostujcíí Jiskry třemi góly zvýraznily své vítězství, když se třikrát do střelecké listiny zapsala Martina Vyskotová – 1:6. Konečný výsledek je pro domácí hráčky asi až příliš krutý, ale připravily se o něj samotné, když z poměrně velkého množství možností vstřelily pouze jednu jedinou branku.

Autor: Libor Granec