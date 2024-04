/FOTGALERIE/ Kaplické fotbalistky hostily v divizi na domácí půdě soupeřky z píseckého Hradiště. Hostující fotbalistky byly favorizované. K tomu je předurčovalo postavení v tabulce. A ještě jednu výhodu měly na svém kontě. Byl to pro ně již druhý jarní mistrovský zápas. Pro Kapličandy to byla premiéra, první duel v Klatovech byl kvůli marodce v domácím týmu odložen na středu 8. května.

Fotbalová divize žen: Kaplice - Hradiště 1:3 (0:3). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Hradiště 1:3 (0:3)

Branky: 67. Fučíková – 15., 23., 44. Němečková. ŽK 1:0 (Nejedlá). Rozhodčí: Velfl – Blažek, Zloch.

Sestavy - Kaplice: Poutníková – Krátká, Vávrová, Tošilová, Čaňková, Bandyová, Straková, V. Jedličková, Fučíková, Nejedlá, Chvalová. Střídaly: Suchanová, Petříková, Pártlová, Hlušková. Hradiště: Michalcová – Mužíková, Lexová, Jančisková, Hodíková, Suková, Němečková, Smolová, Hliňáková, Sitterová, Šimáková. Střídaly: Toncarová, Synáčková, Benešová, Vojtěchovská.

V prvním poločase hrály prim hráčky Hradiště, které byly jednoznačně fotbalovějším týmem. Aktivitu zúročily po čtvrthodině hry, kdy až příliš volného prostoru dostala ve vápně Barbora Němečková a z otočky střelou po zemi překonala brankářku Poutníkovou – 0:1. V polovině prvního poločasu to již bylo o dvě branky. Trestný kop z pravé strany zahrávala kapitánka Mužíková, poslala přízemní centr na přední tyč a nedostatečně pokrytá Barbora Němečková usměrnila míč do sítě – 0:2. Kapličandy v prvním poločase příliš nebezpečné nebyly. Do zakončení se dostávaly jen velice sporadicky. Střelu Křivové si gólmanka Michalcová v pohodě pohlídala. Hostující tým v útočné fázi táhla především Němečková, prakticky jen ona se dostávala do nebezpečného zakončení. Po půlhodině hry mohla navýšit vedení svého týmu, ale Poutníková stačila zakročit reflexivně nohou. Ve 38 minuta střílela stejná hráčka, křížný pokus se mezi tři kaplické tyče nevešel. Vzápětí po centru Lexové se ke střele z dobré pozice znovu dostala Němečková, Poutníková její pokus dokázala vyrazit. Minutu před přestávkou už to ale o tři góly bylo, když Sitterová ideálně našla nabíhající Barboru Němečkovou, která přetlačila bránící Jedličkovou, zkompletovala svůj hattrick a Hradiště šlo na poločasovou přestávkou s tříbrankovým náskokem – 0:3.

Druhý poločas byl z domácí strany kvalitativně lepší, i když více šancí měly i tak hráčky Hradiště, ale už je neproměňovaly. V 56. minutě si na kolmou přihrávku naběhla Němečková, Poutníková dokázala její pokus vyrazit na rohový kop. O chvíli později střílela Jančisková, Poutníková byla znovu pozorná. V polovině druhého dějství se gólu dočkaly fotbalistky Spartaku. Z levé strany centrovala Jedličková, přetažený centr si zpracovala Zuzana Fučíková a přízemní střelou prostřelila jesličkami brankářku Michalcovou – 1:3. Čtvrthodinu před koncem se v gólové pozici octila znovu Němečková, branku Spartaku minula. Dvě minuty před koncem mohla výhru hostů ztvrdit Němečková, Poutníková zakročila reflexivně nohou. Poslední příležitost zápasu měly fotbalistky Spartaku, jmenovitě v dresu Kaplice poprvé startující Aneta Hlušková, ale brankářku Michalcovou překonat nedokázala. Vítězství Hradiště bylo naprosto zasloužené. První jarní poločas se hráčkám Spartaku vůbec nepovedl, druhý už pak snesl přísnější měřítko, o čemž svědčí dílčí vítězství.

Autor: Libor Granec