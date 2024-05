/FOTOGALERIE/ V minulém kole fotbalové divize kaplické hráčky potvrdily roli favoritek a v Záblatí vyhrály nad domácím prachatickým Tatranem. V dalším střetnutí, opět na hřišti soupeře, byly favorizovány hráčky domácího Táborska.

Kaplické fotbalistky (tmavé dresy v duelu s Hradištěm) tentokrát vysko prohrály na hřišti Táborska. | Foto: Libor Granec

FC Táborsko – TJ Spartak Kaplice 9:0 (3:0)

Branky: 19., 61. Mrázková, 22., 52. Pěchová, 58., 84. S. Tichá, 72., 87. Nováková, 7. T. Marešová. ŽK 0:2 (V. Jedličková 2). ČK 0:1 (45. V. Jedličková). Rozhodčí: Křížovský – J. Blažek, J. Bartůněk.

Sstavy - Táborsko: Majerová – Matoušková, Dvořáková, Kubů, Nováková, S. Tichá, Hrstková, Čechová, T. Marešová, Mrázková, Měřínská. Střídaly: A. Tichá, Kolláriková, Horáková, Peterková, Pěchová, L. Marešová. Kaplice: Poutníková – Krátká, Vávrová, Suchanová, Bandyová, Fučíková, Hlušková, V. Jedličková, Pálková, Chvalová, Petříková. Střídaly: Nejedlá, Straková, Pártlová.

Domácím hráčkám se podařil vstup do zápasu, když už v sedmé minutě šly do vedení. Tereza Marešová se dokázala uvolnit přes Bandyovou a střelou na první tyč překonala brankářku Poutníkovou – 1:0. V 19. minutě už to bylo o dva góly, když povedený centr do šestnáctky poslala Sára Tichá a Johana Mrázková z první uklidila míč do sítě – 2:0. Povedený úvod umocnily hráčky Táborska za další tři minuty, když se na vápně uvolnila Veronika Pěchová a střelou do protipohybu brankářky zvýšila už na 3:0. Pak se do gólové šance dostaly i hráčky kaplického Spartaku. Hlušková povedenou přihrávkou našla na pravé straně Fučíkovou, po jejím centru střílela na bližší tyč Chvalová, brankářka Majerová dokázala míč vyrazit na rohový kop. Komplikace pro hosty nastala v samotném závěru prvního poločasu, kdy byla po druhé žluté kartě vyloučena kapitánka Veronika Jedličková.

Nedlouho po změně stran se fotbalistkám Táborska podařilo přidat čtvrtou branku. Po rohovém kopu se v koncovce prosadila Veronika Pěchová – 4:0. O pátý gól se pak postarala Sára Tichá, která prošla přes dvě soupeřky a střelou k tyči překonala Poutníkovou – 5:0. Čestný úspěch hostů měla na kopačce po spolupráci se Strakovou Pálková, ve velké šanci však branku soupeře minula. Naopak po hodině hry přidala šestý gól svého celku Johana Mrázková – 6:0. V poslední třetině zápasu se hráčky Táborska prosadily ještě třikrát. V 72. minutě se prosadila Tereza Nováková – 7:0. V závěrečných šesti minutách pak až na konečných 9:0 vytáhly skóre svými přesnými zásahy Sára Tichá a Tereza Nováková. Domácí Táborsko zvítězilo zcela po zásluze. Škoda jen, že kvalitě utkání nepřispěl hlavní arbitr, pro kterého jakoby hřiště mimo středový kruh bylo zakázaným územím.

Autor: Libor Granec