/FOTOGALERIE/ K utkání fotbalové divize do dalekých Domažlic odcestovaly Kapličandy v poněkud okleštěné sestavě. Chybělo několik hráček, absenci zraněné Bartoníčkové pak lze označit pro tým za klíčovou. K utkání nebyl delegovaný jediný rozhodčí, a tak po dohodě zástupců obou oddílů utkání rozhodoval domažlický Tomáš Korelus.

Česká divize žen, skupina C: TJ Jiskra Domažlice - Spartak Kaplice 5:1 (2:1). | Foto: Jiří Pojar

TJ Jiskra Domažlice – TJ Spartak Kaplice 5:1 (2:1)

Branky: 15., 47. Vyskotová, 45. Vyslužilová, 65. Rovňanová, 80. Maierová – 17. Pálková.

Sestavy - Domažlice: Mlezivová – Nagyová, Strádalová, Maierová, Vyslužilová, Kovaříková, Vlčková, Rovňanová, Vyskotová, Tauerová, Sedláčková. Střídaly: Hanáčíková, Váchalová, Chmelíková, Fridrichová, Raišlová, Horalová. Kaplice: Klomfarová – Pešadíková, Vávrová, Kováříková, Tošilová, Fučíková, Straková, Jedličková, Petříková, Pálková, Chvalová. Střídaly: Pártlová, Poutníková.

V úvodních minutách byly aktivnější fotbalistky Domažli. Po přihrávce Vyskotové zakončovala Vyslužilová, brankářka Spartaku míč vyrazila na rohový kop. Ve 12. minutě měly Domažlice výhodu přímého kopu. Vyskotová svým pokusem branku Spartaku těsně minula. V 15. minutě byly hráčky Domažlic za aktivní přístup odměněny. Brankářku Klomfarovou ideálně přehodila Martina Vyskotová – 1:0. Radost vydržela domácím pouze dvě minutky. Jedličková přenesla hru na Fučíkovou, která z pravé strany poslala do vápna přízemní přihrávku a Monika Pálková prvním gólem v sezoně vyrovnala na 1:1. Pak měly v dalším průběhu hry dvě možnosti hráčky Jiskry. Ve 22. minutě prošla přes několik soupeřek Rovňanová, mířila však jen nad břevno hostující brány. Krátce na to se v šestnáctce dostala ke střele znovu Vyskotová, Klomfarová její pokus do sítě nepustila. Ve 26. minutě přišla standardní situace pro Kapličandy. Po centru Vávrové se ve vápně dostala ke střele Fučíková, gólmanku Mlezivovou nepřekonala. Po půlhodině hry Vyskotová připravila možnost pro Raišlovou, ani ona nedokázala brankářku soupeře překonat. Krátce před poločasem přišel přímý kop pro Spartak. Z větší vzdálenosti se do míče opřela Jedličková, míč proletěl nad břevnem.

Utkání se lámalo na přelomu prvního a druhého poločasu. V poslední minutě první půle se ve vápně kolem Kováříkové obtočila Lucie Vyslužilová a střelou na bližší tyč vrátila Jiskře vedení – 2:1. Hned po dvou minutách hry po změně stran se domácím podařilo přidat třetí branku. Před vápnem se ke střele odhodlala Martina Vyskotová a na její střelu Klomfarová nedosáhla – 3:1. V 50. minutě se mohly Kapličandy vrátit kontaktním gólem do zápasu. V šestnáctce se k odraženému balonu dostala Jedličková, bohužel mířila jen do míst, kde byla připravené brankářka Mlezivová. V 65. minutě se definitivně rozhodlo, když se v koncovce prosadila Martina Rovňanová – 4:1. Konečnou podobu pak výsledek dostal deset minut před koncem střetnutí. Po trestném kopu ze strany měla ve vápně dostatek volného prostoru Patricie Maierová, která uzavřela gólový účet zápasu na konečných 5:1. Kapličandy se tak ze západočeských Domažlic vracely s prázdnou.

Autor: Libor Granec