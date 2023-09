/FOTOGALERIE/ Kaplická děvčata po výhře nad Prachaticemi hostila ve fotbalové divizi Táborsko. To jako již tradičně dorazilo ve velmi mladé sestavě s řadou hráček patřících věkem ještě do mládežnických kategorií.

Fotbalová divize žen: Kaplice - Táborsko 0:4 (0:2). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FC Táborsko 0:4 (0:2)

Branky: 9. Veřtátová, 27. Marešová, 56. Mrázková, 74. Tichá. ŽK 1:0 (Kováříková). Rozhodčí Bartůněk – Adamovič, Marek. Diváků 46.

Sestavy - Kaplice: Klomfarová – Pešadíková, Vávrová, Kováříková, K. Jedličková, Fučíková, Straková, Čaňková, Petříková, Pálková, Chvalová. Střídaly: Suchanová, Pártlová, Bandyová. Táborsko: Pěchová – Kubů, Matoušková, Dvořáková, Měřínská, Veřtátová, Nováková, Tichá, Hrstková, Čechová, Marešová. Střídaly: Mrázková, Bálková.

Domácím chyběla Bartoníčková, a její absence byla znát více, než by si asi trenéři mysleli. Fotbalovost a aktivita byla na straně hostujících fotbalistek. V 7. minutě se zprava do vápna dostala Tichá, ale brankářku Klomfarovou prostřelit nedokázala. Nedlouho poté se skóre přece jenom měnilo. Na hranici velkého vápna měla dostatek volného prostoru Anna Veřtátová a povedeně umístěnou střelou k levé tyči nedala kaplické brankářce šanci – 0:1. I v dalších minutách se hrálo především pod taktovkou hráček Táborska. Skóre se podruhé měnilo ve 27. minutě a opět to bylo zásluhou hostujících fotbalistek. Na přesný pas za obranu si naběhla rychlonohá Tereza Marešová, které se podařilo přelobovat vybíhající kaplickou gólmanku – 0:2. Kapličandy se do vážnějšího ohrožení táborské brankářky prakticky nedostaly.

Neuspěly ani v úvodu druhého poločasu po přímém kopu. Na druhé straně pak rozpohybovala své rychlé nohy Marešová, pronikla do vápna, ale Klomfarovou překonat nedokázala. Třetí gól v domácí síti přinesla 56. minuta. Po akci z levé strany prošel míč až na zadní tyč, kde se jej ujala Johana Mrázková a krásnou technickou střelou zvýšila náskok svého týmu už na rozdíl tří branek – 0:3. O několik minut později Klomfarová konečky prstů vytáhla na tyč další pěknou střelu, v tomto případě ji měla na svědomí Tichá. Výsledek dostal definitivní podobu šestnáct minut před koncem, kdy se po centru z levé strany na zadní tyči prosadila v koncovce Sára Tichá – 0:4. Mladé hostující hráčky byly lepším týmem, fotbalová kvalita byla jednoznačně na jejich straně a zcela po zásluze si z Kaplice odvezly všechny tři body.

Autor: Libor Granec