/FOTOGALERIE/ Kaplické fotbalistky hostily v divizním duelu první tým tabulky z Mokrého. Utkání tedy mělo jednoznačného favorita. Domácí trenérské duo Hejna - Tóth se muselo obejít bez služeb několika hráček. Mezi zraněnými dále figuruje i nejlepší fotbalistka Spartaku Markéta Bartoníčková. Hostující kouč Hrabánek musel oželet absenci nejlepší střelkyni Šturmové.

Fotbalová divize žen: Spartak Kaplice - Mokré 1:2 (0:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Mokré 1:2 (0:1)

Branky: 68. Fučíková – 29. Veselá, 72. Hrabánková. ŽK 1:1 (V. Jedličková – Chaloupková). Rozhodčí Písek – Janda, Marek.

Sestavy - Kaplice: Poutníková – Pešadíková, Vávrová, Kováříková, Pálková, Fučíková, V. Jedličková, Čaňková, Bandyová, Straková, Chvalová. Střídaly: Pártlová. Mokré: Konopová – Linhartová, Lukavská, Mačková, Benedová, Chaloupková, Hrabánková, Šteffanová, Hošnová, Strádová, Kulíková. Střídaly: Vaněčková, Kubáková, Veselá, Tájková, Fialová.

Od úvodních minut měly míč častěji na svých kopačkách fotbalistky Mokrého, ale proti dobře fungující obraně Spartaku se do gólových příležitostí příliš nedostávaly. V 7. minutě se brankářka Kaplice Poutníková pohlídala nepříliš umístěnou střelu Kubákové. Skóre se mohlo měnit po akci exborovanské Benedové, která dostala míč za záda Poutníkové až na druhý pokus, ale míč do branky nepustila hlídkující obránkyně Pešadíková. I v dalších minutách se hrálo pod taktovkou hráček Mokrého, skóre zůstávalo neměnné. Šance totiž k vidění nebyly. Ve 27 minutě Poutníková nadvakrát kryla střelecký pokus Strádové. O chvíli později už se favorit kýženého gólu dočkal. Doleva do vápna dostala přihrávku Magdaléna Veselá, uvolnila se a křížnou přízemní střelou poslala favorita do vedení – 0:1. Tímto výsledkem skončil i celý první poločas. Další gólové příležitosti se totiž neurodily, a tak ani nebylo, z čeho by mohl další gól padnout.

V úvodu druhého dějství mohlo Mokré odskočit. Mělo výhodu přímého kopu z velmi dobré střelecké pozice. Střelu Hrabánkové Poutníková vytáhla na břevno, při dorážce selhala nepokrytá Benedová, která neodkázala míč nasměrovat do odkryté kaplické svatyně. Na druhé straně si gólmanka Konopová pohlídala střelu Fučíkové. V polovině druhého poločasu favorit o svůj hubený jednogólový náskok přišel. V šestnáctce zastavila nedovoleně Chaloupková Jedličkovou a hlavní arbitr nařídil pokutový kop. K provedení penalty se postavila Zuzana Fučíková, gólmanka Konopová stranu vystihla a střelu dokázala vyrazit, ale při dorážce stejné hráčky byla bez šance – 1:1. Vyrovnaný stav vydržel jen krátce. V 72. minutě si Mokré vzalo vedení zpět na svou stranu. Před vápnem dostala dostatek času a prostoru Kateřina Hrabánková a na její střelu k levé tyči Poutníková nedosáhla – 1:2. Klid na hostující kopačky mohla dodat o chvíli později Benedové, proti ní však včas vyběhla Poutníková a šanci Mokrého zneškodnila. Pět minut před koncem si oddychla brankářka hostů Konopová, když nad břevnem skončil vysoký balón Fučíkové. Favorit těsné vedení uhájil, potvrdil tabulkové postavení. Kaplické hráčky ale odvedly po taktické stránce asi nejpovedenější utkání podzimu a i přes prohru mohly ze hřiště odcházet se vztyčenou hlavou.

Autor: Libor Granec