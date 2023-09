/FOTOGALERIE/ Před zápasem měly oba týmy v tabulce u svého konta nulový bodový zisk. Přesto měl zápas favoritky. Těmi byly fotbalistky kaplického Spartaku. Hráčky prachatického Tatranu teprve začínají sbírat postupně zápasové zkušenosti, což se projevuje na výsledcích.

Divize ženy: Spartak Kaplice - Tatran Prachatice 10:0 (7:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FK Tatran Prachatice 10:0 (7:0)

Branky: 12. pen., 17., 24. Petříková, 4., 73. Chvalová, 21., 87. V. Jedličková, 37. K. Jedličková pen., 41. Vávrová, 72. Straková. ŽK 0:1 (Suková). Rozhodčí Krčín – Marek, Zloch.

Sestavy - Kaplice: Poutníková – Pešadíková, Vávrová, Kováříková, Tošilová, Fučíková, V. Jedličková, Bartoníčková, Čaňková, Petříková, Chvalová. Střídaly: Straková, K. Jedličková, Suchanová, Pártlová, Bandyová, Klomfarová.

Prachatice: Pufferová – Šímová, Makarová, Špánová, Knoppová, Lavičková, Samohejlová, P. Jedličková, Krupičková, Nováková, Doubková. Střídaly: Bělecká, Čičáková, Sosnová, Suková, Mondlová, Sýkorová.

Od úvodních minut bylo patrné, jakým směrem se bude duel vyvíjet. Na hostující branku se prakticky valil útok za útokem. První šance ještě nedokázaly Kapličandy proměnit, přesto se na úvodní gól nečekalo dlouho. Už ve 4. minutě se po chybné rozehrávce dostala lacino k míči Martina Chvalová a prudkou přízemní střelou prostřelila brankářku Pufferovou – 1:0. V minutě 12. se proti Tatranu pískala penalta. K míči se postavila Pavla Petříková a střelou po zemi navýšila vedení Spartaku – 2:0. V minutě 17. míč doputoval po ose Fučíková, Bartoníčková, Fučíková až k Pavle Petříkové, která pěknou kombinaci přetavila ve třetí gól Spartaku – 3:0. Ve 21. minutě střetnutí už to bylo o čtyři góly, když před vápnem Bartoníčková přiťukla míč Veronice Jedličkové a její povedená utažená rána se zastavila až v síti – 4:0. Netrvalo dlouho a už to bylo o pět gólů. Po zpětné přihrávce od Fučíkové zkompletovala svůj hattrick Pavla Petříková – 5:0. Ani to ještě nebylo z prvního poločasu vše. Ve 37. minutě centrovala míč do vápna Fučíková, bránící Suková doslova plácnula do balónu a rozhodčí neměl jinou možnost, než nařídit proti Tatranu druhý pokutový kop. Tentokráte si míč na bílý bod postavila Kateřina Jedličková a střelou k tyči překonala brankářku Pufferovou – 6:0. Krátce před poločasem pak Kapličandy uzavřely účet prvního dějství, když po přihrávce od Petříkové napálila míč o břevno do brány Tereza Vávrová – 7:0.

Derby přineslo šest branek, dvě červené a především první výhru Krumlova

Po změně stran se obraz hry poněkud změnil. Dále byly aktivnější Kapličandy, ale už bez Bartoníčkové v sestavě chyběla přesnější kombinace. Navíc hostující hráčky druhý poločas skvěle odmakaly, a i když věděly, že o vítězkách je rozhodnuto, tak hrály na pokraji svých možností. Byly o poznání houževnatější a bojovnější než v první půli, ve které působily poněkud odevzdaně. Po hodině hry po rohovém kopu Veroniky Jedličkové zachránilo hostující brankářku Pufferovou při hlavičce Vávrové břevno. V 72. minutě další roh pro domácí. Po rozehrávce nakrátko se z úhlu do míče opřela Veronika Jedličková, Pufferová konečky prstů míč vyškrábla na břevno, odražený balón hlavou poslala do sítě pohotová Renata Straková – 8:0. Hned v následující minutě Veronika Jedličková křížnou přihrávkou našla na pravé straně Fučíkovou, ta pronikla do vápna, zpětnou přihrávkou našla Martinu Chvalovou a na umístěnou střelu po zemi přesně k tyči byla Pufferová krátká – 9:0. Konečnou podobu pak výsledek dostal tři minuty před koncem. Na konečných 10:0 zaokrouhlila skóre povedenou střelou z přímého kopu kapitánka Veronika Jedličková – 10:0.

Domácí hráčky splnily roli favoritek a poprvé v sezoně bodovaly. Hostující hráčky díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase udržely jakž takž přijatelné skóre, když prohra o deset branek je pro ně zatím nejpřijatelnější.

Autor: Libor Granec