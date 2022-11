Po přestávce strhl vedení na stranu Jihočechů Kabele z pokutového kopu, ale záhy poté svůj tým oslabil Růžička, který se po druhé žluté kartě poroučel do sprch. Krumlov však atakům hostů odolal a v nastavení pečetil vítězství Kolář.

Povedenou podzimní část fotbalisté Slavoje zakončí v sobotu 12. listopadu v derby na půdě Lomu (14 hodin).

Slavoj Český Krumlov - FK Komárov 3:1 (1:1)

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Komárov hraje stylem dlouhých nakopávaných míčů za obranu a snaží se těžit ze své výškové převahy, ale to jsme věděli a byli jsme na to připraveni. U nás byl problém, že jsme zápas nerozhodli už během první půle, protože šance na to jsme měli. Vytěžili jsme z toho pouze jedinou trefu Strapka už v 9. minutě. Těsně před přestávkou jsme navíc chybovali, když jsme ztratili balon téměř u rohového praporku soupeře, který následně po rychlém brejku vyrovnal. Hosté začali druhý poločas aktivněji, překopávali zálohu a snažili se vytvářet tlak v našem vápně. Po hodině hry nám však pomohl jejich zbytečný faul na Vaňka v rohu velkého čtverce, po němž se kopala penalta, kterou Kabele proměnil. Brzy na to následovalo vyloučení Růžičky po dvou žlutých kartách, když tu první dostal za řeči. Hosté se tím svým stylem pokoušeli o nápor, my zase přecházeli do rychlých kontrů. Pojistku vítězství mohl přidat nejprve Matoušek, ale osamocený před brankou přestřelil, a tak definitivní podobu výsledku určil až brejk Koláře už v nastavení. Musím tým pochválit, jak se vypořádal s hrou v oslabení. Získali jsme další tři body, už jich máme čtyřiadvacet, což je ve vyrovnané soutěži slušný počin. Podzim zakončíme dalším derby proti Lomu, tak uvidíme, jak se nám na půdě soupeře povede.“

Branky: 9. Strapek, 62. (pen.) Kabele, 93. Kolář – 45. Vokáč. Rozhodčí: Šiška – Pena, Pálek. ŽK: 5:3 (Růžička 2, Kolář, Svoboda, Matuška – Lang, Ženíšek, Pužík). ČK: 1:0 (66. Růžička). Diváci: 100.

Č. Krumlov: Beránek –Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Strapek (89. Parakhnenko), Novák – Růžička, Vaněk (70. Rosůlek).