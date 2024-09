V kontextu složení soupeřů a vývoje soutěže může být trenér spokojen. „Prvních pět zápasů hodnotím kladně, protože máme o bod méně než za celý podzim loňského ročníku. Tým si sednul, kabina funguje a tak by to mělo být. Pojedeme dál. Mrzí mě poslední zápas s Milínem. Když jsem se na to díval zpětně, mít tam ještě dva zkušenější hráče, tak jsme ten zápas nemohli prohrát. Vedli jsme 1:0, pak jsme si dali vlastní gól a dostali jsme gól v naší přesilovce. Měli jsme vyhrát a bylo by to veselejší. Každopádně, jak jsem říkal klukům, musíme jít dál. Je to jenom fotbal, jednou prohraješ, jednou vyhraješ. Máme vyzkoušeno i v přáteláku s Dynamem, že se dá hrát s každým,“ pochválil tým trenér.

V úvodu sezony se hráči Slavoje dostali i ze své obranné taktiky do řady výborných šancí. Tentokrát však góly nedávali. Je v tom zbrklost, nebo jak si to vysvětlit? „Nevím, určitě nehrajeme jinak. Podle mě je tam malinko nezkušenost nebo zbrklost v zakončení. Každopádně je to vždycky momentální vyústění nějaké situace a ve fotbale je každá jiná. Pilujeme to na tréninku, ale v zápase je to úplně jinak. Vždycky to rozhodne momentální myšlení hráče, jak to udělá. Někdy to udělá špatně, nebo nám to chytne brankář. Ale je to i o štěstí, které musí v zakončení mít,“ přemítal Zdeněk Šváb.

S čím musí být spokojen, je velmi dobré zapojení mladých hráčů do týmu. Bývalí či dorazoví dorostenci zapadli do sestavy skvěle. „Jsou to kluci, které jsme měli s asistentem Pavlem Lattnerem dříve v dorostu a měli je na očích čtyři roky. Věděli jsme, že v nich něco je. Prostě oni museli dostat šanci. Musíš ty kluky podržet, protože pokaždé se jim to nepovede. Ale dneska? Dneska jsou to rovnocenní hráči, které tam strčíš místo nejzkušenějších hráčů a oni to zvládnou úplně skvěle, což je jenom dobře pro ně i pro celý klub. Dneska kupovat hráče do divize za sto tisíc, ne-li víc, nejde. Musíš hrát s vlastními odchovanci. Přesun do chlapů je těžký. Za mě by měli hrát přátelské zápasy s chlapy, aby si na to potom lehce zvykli. Někteří dorostenci by měli hrát už zápasy za béčko, aby si zvykli na chlapský fotbal, protože ten je úplně jiný než dorostenecký,“ pochválil mladé hráče Zdeněk Šváb.

Nucená přestávka je vždy zásahem do přípravy i zápasového koloběhu. Co tedy nyní hráče čeká? „Klasika, trénujeme úterý, středa, čtvrtek. Jedeme, jedeme, jedeme. Máme v sobotu doma Králův Dvůr, tak se na to připravíme. Pak bychom měli sehrát v úterý od pěti hodin odložený zápas v Komárově. A pak máme další zápas,“ dodal k programu trenér.

Králův Dvůr sestoupil ze třetí ligy. Přijede tedy další nepříjemný soupeř. „Ano, sestoupili z ČFL. Ale sestoupíš z ČFL a hraješ střed divize. Králův Dvůr neměl extra dobrý start do sezony, ale určitě to bude kvalitní soupeř. Musíme se na něj připravit,“ hovořil o soupeři Zdeněk Šváb a dodal k sestavě: „Už by měli být všichni kluci, i ti, kteří odjeli na dovolenou. Mě to tedy malinko mrzelo, protože to se kolektivu nedělá. Myslím si, že kdyby tam s tím Milínem byli ti dva, že jsme zápas zvládli úplně v pohodě. Ale teď už bychom měli být komplet.“