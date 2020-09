Branky: 45. Pavlík, 54. Vaněk, rozhodčí: Šálková – Cihlář, Mazanec, ŽK: 3:0 (Duchoň, Vaněk, Rubick), ČK: 1:0 (72. Mazouch), 588 diváků.

Soběslav: Duchoň – Zeman (40. Žalda), Pavlík (87. Mrúz), Boháč, Kutner, Říha (70. Rubick), Vaněk (87. Svoboda), Podráským Maršík, Bouchal, T. Mazouch.

Lom: Matoušek – K. Chotovinský (83. Voneš), Kosobud (83. M. Rabiňák), J. Chotovinský, Smetana, Novák, Slavík, Grobár, J. Rabiňák (61. Neužil), Trantýr (46. Do Trung), Šimák (72. Janů).

Na konfrontaci okresních sousedů se v sobotu přišlo u Lužnice podívat úctyhodných 588 diváků a v hledišti se rozhodně nenudili. Už první poločas naznačil, jakým směrem se bude vývoj střetnutí ubírat. Hosté z Lomu naladění předchozí kanonádou s Berounem znovu vsadili na aktivní hru, byť nechali od začátku na lavičce svého klíčového muže pro ofenzívu Davida Neužila, který měl drobné svalové problémy. Prioritou Soběslavských byla zase poctivá stráž své svatyně a číhání na případné rychlé kontry. Po jednom obzvlášť nebezpečném se ve 32. minutě dostali k centru z levé strany, ale osamocený Pavlík prozatím ve snaze o pohotové zakončení neuspěl. O tři minuty později se ocitl za zády soběslavských beků agilní Novák, a přestože se při zakončení ocitl v tísni, stihl ještě brankáře Duchoně pořádně vystrašit. V závěru první půle jakoby lomská defenzíva usnula hlubokým spánkem. Dvakrát v krátkém sledu nad ní varovně zahřmělo, a když ani poté neprocitla, přišel jen pár desítek vteřin před poločasovým hvizdem nemilosrdný trest. Domácí k němu využili mustr z předchozího zmíněného brejku – Vaněk centroval z levé strany na Pavlíka a nikým nekrytý mladík tentokrát pohodlně usměrnil míč do sítě – 1:0.

Fandové hostujícího týmu byli na startu druhé půle v očekávání totální lomské ofenzívy, namísto toho jim ovšem přestávkové občerstvení pořádně zhořklo v ústech. Už v 54. minutě totiž sudí Šálková odpískala nepřímý kop v pokutovém území hostů, neboť brankář Matoušek podle jejího verdiktu zahrál rukou po malé domů. A Spartak toho dokonale využil – Vaněk po rozehrávce uklidil přízemní střelou míč k tyči a bylo to už o dva góly - 2:0. Oba gólové okamžiky ještě umocnily předzápasové taktické plány obou soupeřů. Soběslavští fotbalisté neprodyšně uzavřeli své pokutové území a Lomští (od 61. minuty už s kanonýrem Neužilem v sestavě) útočili do plných.

V 72. minutě dostalo bojovně vedené derby novou zápletku, po které tekly emoce podstatně větším proudem než voda v sousední řece Lužnici. Ostrý zákrok T. Mazoucha na lomského matadora Šimáka náležitě rozohnil hostující lavičku, obzvláště když byl původně oceněný „jen“ žlutou kartou. Po minutě dohadů rozhodčí Šálková svůj verdikt změnila a poslala domácího hříšníka do sprch. V tu chvíli zase vybuchla nespokojeností soběslavská střídačka a mezi oběma tábory létaly až do konce střetnutí žhavé jiskry. Snad jediné, co pokojně vyčkalo závěrečného hvizdu, byly žárovičky na světelné tabuli vykazující skóre 2:0.

Ohlasy trenérů

Radek Hajič, FK Spartak Soběslav: „Vyhráli jsme 2:0, jsme spokojeni… Bylo to krásné derby před úžasnou diváckou kulisou, i když hodně taktické, což všichni viděli. Věděli jsme, že Lom má výborný prostředek hřiště s řadou kvalitních hráčů. Šli jsme proto do utkání se záměrem hrát pozorně zezadu, což se nám maximálně povedlo a nepustili jsme soupeře do žádné šance. Navíc jsme samozřejmě chtěli hrozit z brejků, což se nám také docela dařilo. Z hlediska taktiky nám hodně pomohl první vstřelený gól. Lomští se museli tlačit dopředu, a navíc nám nahráli tím, že to od nich bylo pomalé a hráli hodně do šířky, což jsme stačili vykrývat. Myslím si, že bychom si měli tohle vítězství maximálně užít, protože vyhrát derby před tolika lidmi je pro kluky i pro nás všechny úžasný pocit. Je to ale jen začátek soutěže, která bude ještě dlouhá a náročná, obzvlášť když se nám v každém zápase zraní hráči. Uvidíme, co vlastně přinese další týden, kdy jedeme do Přeštic.“

Marek Císař, TJ Sokol Lom: „Hráli jsme zápas s důrazným a tvrdým soupeřem, který nám toho moc nedovoloval. V závěru prvního poločasu jsme bohužel pokazili pár akcí, kdy jsme ztratili míč na půli hřiště, a těsně před přestávkou jsme z toho dostali gól. Předtím jsme přitom apelovali na hráče, abychom dohráli poločas v klidu, odpočinuli si a řekli si něco k druhé půli. To byl podle mě klíčový okamžik, který zápas rozhodl. My jsme samozřejmě věřili, že můžeme výsledek otočit, nicméně domácí už se mohli zaměřit jen na bránění, byli hodně zalezlí a do svého vápna nás už v podstatě nepustili. Byl to spíš úporný boj než fotbal, ale domácí díky tomu vydřeli tři body. My se ale nemáme za co stydět; chtěli jsme hrát fotbal a předvedli jsme, že ho umíme. Když tak budeme hrát dál, určitě budeme získávat body, bohužel tady nám to nevyšlo.“