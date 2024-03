/FOTOGALERIE/ Na hřiště třetího celku divizní skupiny A zajížděli fotbalisté Slavoje Český Krumlov ve druhém jarním duelu. Na hřišti favorita zahráli výborně a odvezli si skvělý bod.

Českokrumlovští fotbalisté přivezli z Aritmy bod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Aritma Praha – Slavoj Český Krumlov 0:0

ŽK: 5:3 (Mareš, Ielito, Trnkwitz, Škoch a Dostál – J. Matuška, Polanský, Gelnar). Rozhodčí: Maiello – Štípek, Wulkan. Diváci: 140.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Kolář, Kabele, M. Švec, Trapl – Gelnar – Parakhnenko, J. Matuška (14. Matějček), O. Matuška – Bauer (92. Ryneš) – Polanský (90. Šimek).

Po zbytečné domácí porážce s Doubravkou zajížděli Jihočeši na hřiště třetího celku tabulky, kde rozhodně nebyli favoritem. „Nemáme na Aritmě co ztratit, můžeme jen získat. Jedeme se tam o to poprat,“ sliboval před utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

A fotbalisté Slavoje jeho slova naplnili. Po velice dobrém výkonu vezou domů skvělý bod. „Zahustili jsme střed hřiště, nechali jsme tam jednoho útočníka vpředu, druhý se nám hodně stáhnul k halvům. Prostě jsme to hodně zahustili. Měli jsme tam jednoho hráče navíc ve středu hřiště a to bylo strašně důležité. Kluci hráli zodpovědně a prostě nepustili soupeře do žádné velké šance. V první půli tam měli takové dvě pološance, ale zvládli jsme to. Dobrý zodpovědný výkon celého mančaftu, ale takhle by to mělo být asi v celé sezoně. Takhle by to mělo fungovat. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, výborně zahráli všichni,“ komentovl utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

OBRAZEM: Fotbalisté Písku slaví v ČFL první jarní výhru, zdolali béčko Plzně

Trenéra těšilo, že si hráči vzali k srdci jeho slova před zápasem. „Už jsme se na to připravovali celý týden. Věděli jsme, že tu budeme hodně a zodpovědně bránit. A tak to i bylo. Kluci to splnili úplně perfektně. Škoda, že už jsme neměli tolik sil, abychom tam nějaký ten brejk přetavili v nějakou šanci. Ale super bod, my ho bereme všema deseti,“ dodal trenér.

V závěru utkání došlo ke zranění Koláře v hlavičkovém souboji. „Padl nekoordinovaně na hlavu a má bolesti kolem bederní páteře. Soupeř ho pak ještě okopával, i když tvrdil, že ho neviděl. Ale snad by to mělo být již v pořádku,“ dodal dvacet minut po utkání Zdeněk Šváb a pokračoval: „My už v té chvíli měli vystřídáno, ale bylo již po čase a rozhodčí to ukončil. Již v úvodu se nám zranil Honza Matuška a šel místo něho dorostenec Matějíček, který odvedl skvělý zápas.“

V dalším kole čeká hráče Českého Krumlova další důležitý duel. V sobotu 23. března hostí od 10.15 hodin Klatovy.