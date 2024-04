/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další důležitý divizní duel se soupeřem, který také bojuje o záchranu, čekal na hráče Slavoje Český Krumlov. Přivítali na svém hřišti béčko Domažlic, které si však odvezlo všechny tři body.

Parakhnenko vyrovnává na 1:1. | Video: Jan Klein

Slavoj Český Krumlov - Jiskra Domažlice B 1:4 (0:0)

Branky: 69. Parakhnenko - 62. 71. a 91. Velfl, 83. Červený. ŽK: 2:1 (J. Matuška a Polanský - Kašpar). Rozhodčí: Budil - Koranda, Cigáň. Diváci: 121.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Šindelář, Kabele, M. Švec, Trmal - Gelnar - Kordík (78. Trapl), Matějček (65. Kubát), J. Matuška, O. Matuška (55. Parakhnenko) - Polanský.

Důležitý domácí zápas hráči Českého Krumlova nezvládli. Na hřišti jim chyběl nejlepší jarní střelec Radek Bauer, který se v minulém kole zranil. V prvním poločase odehráli domácí solidní partii, ve druhém se již prosazoval soupeř. Vše důležité se odehrálo v závěrečné půlhodině zápasu.

Dostáváme stále laciné góly a sami je nedáme, smutnil katovický trenér Vašica

"Prvních dvacet minut jsme byli jasně lepším týmem, ale byla v tom nějaká záhadná nervozita. Nebyli jsme schopni zpracovat balon, prvním dotykem jsme se dostali k rohovému praporku místo do brány. Bylo to takové zvláštní. Za první půli měl každý tým jen po jedné střele na bránu. Ve druhém poločase jsme udělali špatnou nahrávku v jejich vápně, soupeř šel po dvou přihrávkách sám na bránu a otevřel skóre. Neklapl nám ofsajd systém. Po nějakých pěti minutách jsme sice vyrovnali, ale chvíli nato vyrobili další chybu, kdy nechal obránce míč za sebou a soupeř to z penalty uklízel na 1:2. Pak jsme to otevřeli a dostali další dva góly," shrnul utkání domácí trenér Zdeněk Šváb a pokračoval: "Prohráli jsme si to sami, hráli jsme špatně a soupeři jsme body nabídli. Jsem hodně zklamaný, ale je tady ještě sedm zápasů, hraje se o 21 bodů a nic nevzdáváme, i když to bude hodně těžké. Teď jedeme do Hořovic, které daly šest branek v Sokolově. Ale je to kulaté a každý zápas jiný."