/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Českého Krumlova vstoupili do jarní části divize domácí porážkou s Doubravkou. Ta jim tak na 11. místě tabulky utekla na deset bodů.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Doubravka. | Video: Jan Klein

Slavoj Český Krumlov – SENCO Doubravka 1:2 (0:1)

Branky: 68. Polanský – 41. Kule, 46. Skopový. ŽK: 1:2 (Gelnar – Novák, Roubal). Rozhodčí: Koranda – Budil, Eibl. Diváci: 205.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Kolář, Kabele, M. Švec Ryneš (86. Matějček) – Kordík (63. Parakhnenko), Gelnar, Šindelář (68. Šimek), O. Matuška – Bauer, Polanský.

Pro domácí nesmírně důležitý zápas. Ziskem bodů se chtěli vrátit výrazněji do hry o záchranu. „Klukům nemohu za chuť do hry a bojovnost nic vytknout. Bohužel jsme fotbalově tahali za kratší konec. V prvním poločase jsme byli jakoby svázaní, odskakovaly nám míče, nedali jsme si kloudnou nahrávku. Bylo tam asi až moc motivace a klukům to pak svazovalo nohy. Mít jednoho zkušenějšího kluka v záloze, tak bychom zápas asi zvládli. Měli jsme dvacetiletou zálohu, naproti tomu tam soupeř měl zkušené kluky obouchané divizí. Ale klukům opravdu nelze nic vytknout,“ komentoval utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Utkání se rozhodovalo na přelomu první a druhé půle, kdy dali hosté obě branky. „Jednou jsme tam propadli, přišel centr ze strany a my to nedohráli. Ale jinak hrála obrana velice dobře. Více mě mrzí začátek druhého poločasu. O přestávce jsme si v šatně něco řekli a jako bychom pak na hřišti na vše zapomněli. Po druhé brance jsme začali opět hrát, otevřeli jsme to a byla to dobrá volba. Sice šli hosté dvakrát do otevřené obrany sami na bránu, ale my tam měli také šance. Podařilo se nám snížit, byly tam další závary, ale gól jsme nedali,“ doplnil trenér Šváb k utkání a pokračoval: „Naší branku dal opět Oliver Polanský. Vletěl tam mezi beky na centr ze strany a podrážkou to ve skluzu dal do brány.“

V dalším kole jede Slavoj do Prahy na Aritmu, kde hráče čeká klasický tvrdý pražský fotbal. „Aritma byla jedním z nejlepších týmů, který u nás na podzim hrál. Hrají o postup. My tam můžeme jen překvapit, ale pojedeme tam bojovat. Pokud prohrajeme, tak aby to bylo se ctí,“ hledí již k dalšímu utkání Zdeněk Šváb.