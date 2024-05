ŽK: 1:1 (Gelnar - Ježek). Rozhodčí: Žurek - Babka, Matyš. Diváci: 150.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Trapl, Gelnar, M. Švec, Trhal – Kubát (72. Š. Šindelář), Matějček, J. Matuška, O. Matuška – Polanský – Kordík (81. Bauer).

Jihočeské derby nepřineslo ani gól, pouze dvě žluté karty, a tak by se moho zdát, že zase až tolik o moc nešlo. Přitom domácí bojují o záchranu. "Prvních deset minut měli hosté šanci, ale neproměnili ji. Pak se hra vyrovnala a hrálo se od šestnáctky k šestnáctce. Ke konci jsme měli nějaké dvě šance, které jsme neproměnili, a tak zápas skončil 0:0. Fotbal se hraje na góly, my nedali žádný, ale na druhou stranu jsme také žádný nedostali. Byl to vyrovnaný zápas, asi spravedlivá remíza,“ shrnul utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Domácí opět postrádali střelce Radka Bauera. Šel na hřiště na posledních pár minut. „Ještě to není ono. Zranil se také Kabele ve čtvrtek na tréninku, takže nehrál ani kapitán. Museli jsme celou sestavu přeskupit. Kluci se ale kousli a nebylo to špatné. Myslím si, že jsme byli mírně lepší tým, ale v útoku to moc nefungovalo. V obraně jsme byli dobří a zodpovědní, ale v útoku to ještě neklape,“ doplnil domácí lodivod.

V dalším kole hraje Slavoj s béčkem Příbrami, která se také namotala do souboje o záchranu. "Pořád je to béčko Příbrami. Nevíme, co nás tam čeká, protože mohou nastoupit hráči s ligovými smlouvami. Budeme bojovat, je to hratelný soupeř. Mají mladý tým, stejně jako my, tak uvidíme,“ doplnil trenér Šváb k dalšímu zápasu.