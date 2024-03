/FOTOGALERIE, VIDEO/ Již potřetí vyběhnou na jaře na trávníky fotbalisté v divizi. A Slavoj Český Krumlov hraje doma znovu o šest bodů. Aby se vrátil do boje o záchranu, musí nad Klatovy vyhrát.

Divize A: Český Krumlov - Doubravka. | Video: Jan Klein

Do jarních bojů vstoupili fotbalisté Slavoje Český Krumlov s přáním pokusit se o záchranu. Po prvních dvou zápasech však mají pouze bod, což je málo. Zvláště vzhledem k tomu, že na úvod jara doma podlehli v zápase o šest bodů Doubravce 1:2.

V minulém kole naopak Českokrumlovští přivezli dost nečekaný bod z pražské Aritmy, která okupuje popředí tabulky. Uhráli bezbrankovou remízu. „Zahustili jsme střed hřiště, nechali am jednoho útočníka vpředu, druhý se nám hodně stáhnul k halvům. Prostě jsme to hodně zahustili. Měli jsme tam jednoho hráče navíc ve středu hřiště a to bylo strašně důležité. Kluci hráli zodpovědně a prostě nepustili soupeře do žádné velké šance. V první půli tam měli domácí takové dvě pološance, ale zvládli jsme to. Dobrý zodpovědný výkon celého mančaftu, ale takhle by to mělo být asi v celé sezoně. Takhle by to mělo fungovat. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, výborně zahráli všichni,“ komentovl utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Volejbalisty Českého Krumlova U22 čekají o víkendu čtyři důležité ligové duely

Celý týden se pak hráči Slavoje připravovali na veledůležitý souboj s Klatovy. Ty mají pouze o pět bodů více. Pokud by tedy domácí vyhráli, dostanou se k soupeři na dostřel. "Chceme divizi zachránit a musíme tedy tento zápas zvládnout. Jiná cesta není," burcuje hráče trenér Zdeněk Šváb. Hraje se tradičně v sobotu (23. března) od 10.15 hodin. "Zveme co nejvíce fanoušků, přijďte nám pomoci důležitý zápas vyhrát," zve trenér diváky na důležité utkání.

Soupeř v týdnu před utkáním vyměnil trenéry. V Klatovech skončil Matěj Spěváček i jeho asistent Stanislav Vítovec. Tým přebral Martin Janda, který ještě v posledním utkání se Sokolovem (1:3) vstřelil jediný gól Klatov. "Trenérům Matěji Spěváčkovi i Stanislavu Vítovcovi patří poděkování za odvedené služby. V současné chvíli jsme cítili, že je třeba přistoupit ke změně a dodat mužstvu impuls," řekl pro klubový web místopředseda SK Klatovy 1898 Jiří Vondra.