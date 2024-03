/FOTOGALERIE, VIDEO/ Namlsáni bodem ze hřiště třetí Aritmy Praha hostil fotbalisté Českého Krumlova na domácím hřišti čtrnácté Klatovy. Pokud to myslí se záchranou vážně, nebylo jiné cesty než tříboové. A to splnili se vším všudy.

Jindřich Kordík zvyšuje na 4:0. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - SK Klatovy 4:0 (2:0)

Branky: 36. Bauer, 42. Polanský, 70. Matějček, 78. Kordík. Bez ŽK. Rozhodčí: Izugrafov - Eibl, Dimitrov. Diváci: 195.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Kordík, Kabele, M. Švec, Trapl - Parakhnenko, Gelnar (76. Šindelář), Matějček, O. Matuška (85. Hončík) - Bauer (81. Schuppler), Polanský.

Fotbalisté Českého Krumlova podali velmi dobrý výkon a důležité body berou zcela po zásluze. Tak jednoduché to asi nikdo nečekal. "To jistě ne, ale nastoupili jsme se stejnou taktikou jako na Aritmě. Bylo to o tom, dát prvního góla a pak to hrát zodpovědně odzadu. Kluci hráli opravdu výborně, jako mančaft, makal jeden za druhého. Tak by to mělo zkrátka být. Všichni zahráli skvěle," hodnotil utkání šťastný domácí trenér Zdeněk Šváb.

V utkání se ukázalo, že měli Českokrumlovští opravdu pernou zimní přípravu. Soupeře zkrátka fyzicky jasně přeběhali. "Chceme do sestavy dávat rychlostní typy, které mají v divizi platnost. Fyzičku máme také výbornou a zkrátka to vyšlo. Super zápas zahrál Artem Parakhnenko na krajní záloze. Jezdil nahoru dolu a udělal ve druhém poločase oba naše góly. Povedl se nám i tah s útočníkem Kordíkem na pravém beku. Je to také rychlostní typ a zvládl to skvěle," chválil hráče trenér Šváb.

Domácí vyhrávali drtivou většinu soubojů, byli v nich rychlí a velmi dobře četli hru. "Hráli jsme to ceých devadesát minut na špičkách, byli stále v tempu. A když jsme dali vedoucí gól, o to snadněji se pak hrálo. Takto bychom se chtěli prezentovat i v dalších zápasech," doplnil trenér.

První divizní gól v chlapech dal mladý Matěj Metějček. "Co ho to bude stát do kasy, to nevím, jak to mají kluci nastavené, ale tentokrát má pokladník žně. První gól dal za Krumlov v divizi i Bauer a myslím si, že i Kordík," Doplnil s úsměvem Zdeněk Šváb, ze kterého čišela skvělá nálada. "Jsem moc spokojený. Již na Aritmě to byl zodpovědný výkon a nyní jsme to potvrdili," dodal trenér.

Kola divize se však točí dál a již na Velký pátek hraje Slavoj na hřišti Mariánských Lázní, které patří ke špičce soutěže. To však Aritma, na které uhráli Jihočeši bod, také. "Hrajeme tam od dvou hodin. Chceme dodržovat, co jsme si nastavili. Klukům naše hra sedí a není důvod od ní ustupovat," uvedl k dalšímu utkání trenér Šváb.