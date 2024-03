/FOTOGALERIE/ Ve třetím utkání v řadě českokrumlovští fotbalisté bodovali. Tentokrát přivezli tři zlaté body ze hřiště třetí Viktorie Mariánské Lázně a zvýšili své naděje na záchranu soutěže.

Na podzim Český Krumlov Mariánským Lázním podlehl 1:3 (na snímku), na hřišti soupeře nyní vyhrál 2:1. | Foto: Jan Klein

Viktoria Mariánské Lázně – Slavoj Český Krumlov 1:2 (0:1)

Branky: 79. vlastní – 8. a 66. R. Bauer. ŽK: 3:3 (Drahorád 2, Pěček – Matějček, Polanský, Beránek). ČK: 2:1 (82. Zach, 96. Drahorád – 87. Parakhnenko). Rozhodčí: Říha – Pena, Špindlerová. Diváci: 168.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Šindelář, Kabele, M. Švec, M. Trapl – Gelnar – Parakhnenko, Matějček (T. Šindelář), O. Matuška – Bauer (68. Lach) – Polanský (J. Matuška).

Asi jen největší optimista věřil, že by si poslední tým tabulky divize A mohl odvézt ze hřiště třetího všechny body. Ale zápas Mariánských Lázní s Českým Krumlovem potvrdil, že v této skupině může každý porazit každého.

ANKETA: Uspěje v utkání kola A skupiny fotbalové I.A třídy Dolňák, nebo Zlatka?

Jihočeši podali na Velký pátek zodpovědný výkon, který vedl k důležitým bodům. „Odehráli jsme zápas účelně. Začali jsme ze zabezpečené obrany s tím, že chceme využít případných možností do brejků. Dali jsme brzy gól. V sedmé minutě přišla po úniku zpětná nahrávka od lajny a Radek Bauer tam z nějakých deseti metrů prostřelil dva hráče. Pak jsme více bránili a snažili se soupeře nepouštět do šancí. Naopak my tam z brejků měli zajímavé situace, jen škoda, že jsme to nepřetavili v gól. Mohlo být rozhodnuto v první půli,“ shrnul první dějství českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Dalo se čekat, že se domácí pokusí po změně stran utkání otočit. „Po přestávce na nás Mariánky vlétly. Soupeř prostřídal, oživil to, tlačil se před naší bránu a bylo to jako když hraje Barcelona. My běhali bez balonu, ale ustáli to. Pak jsme se dostali po dvaceti minutách k rohovému kopu, míč letěl před vápno, Radek Bauer to zpracoval a nechytatelnou pumelicí to poslal to brány. Domácí se dál tlačili před naší bránu, ale Štefan Beránek chytal výborně. Jedna jeho vyražená střela se tam odrazila od zad stopera a míč šel do brány. To bylo deset minut před koncem, ale už jsme to dokázali dohrát,“ hodnotil výhru šťastný trenér Jihočechů a dodal: „Jen mě mrzí vyloučení Parakhnenka, který dostal ostrou červenou, snad za urážku rozhodčího.

OSOBNOST DENÍKU: Z jedničky mezi tyčemi do role kanonýra, to je Oliver Polanský

Trenér poslal do hry znovu dva dorostence a s jejich hrou byl maximálně spokojen. „Jindra Kordík vystoupil po skoro čtyřech hodinách z autobusu, udělalo se mu zle od žaludku a nakonec vůbec nešel na hřiště. Byli tam dva dorostenci, kteří to zvládli excelentně. Musím pochválit je i celý tým,“ doplnil trenér a pokračoval: „Kluci vidí, že to jde, že tu dřinu z tréninků dokážeme zúročit v zápasech.“

V příštím kole přijede do Krumlova aspirant postupu ze Sokolova. Slavojákům se již půjde do zápasu podstatně lépe, když už vidí světýlko záchrany na konci tunelu. „V kabině již je dobrá nálada, jsou tam srandičky, zkrátka, tak, jak by to v kolektivním sportu mělo být. No a na Sokol se zase připravíme tak, abychom nějaký bod urvali,“ dodal k dalšímu programu Zdeněk Šváb.