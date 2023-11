/FOTOGALERIE, VIDEO/ Českokrumlovští fotbalisté se naposledy v podzimní části divizní sezony představili před domácími fanoušky. V jihočeském derby se Soběslaví však neuspěli.

Fotbalová divize: Č. Krumlov - Soběslav. | Video: Jan Klein

Slavoj Č. Krumlov - Spartak Soběslav 0:2 (0:2)

Branky: 13. a 15. (PK) F. Vaněk. ŽK: 6:3 (Kuna 2, Polanský, Kolář J. Matuška a Matušek - Kubart, Boháč s Pravda). ČK: 1:0 (62. Kuna). Rozhodčí: Havránek - Pena, Šlajs. Diváci: 210.

Sestava Č. Krumlova: Polanský - Kolář, Kabele, Švec, Trmal - Kubát (46. Matušek), J. Matuška (87. Matějček), Kuna, O. Matška - Parakhnenko (87. Vaněk), Vávra (62. Gelnar).

Odehráli jsme dobrý zápas, chyběl jen druhý gól, hodnotil remízu trenér Vašica

Po nevydařeném zápase v Tachově se chtěli českokrumlovští fotbalisté rehabilitovat před vlastními fanoušky. Vše vzalo za své po čtvrt hodině, kdy již hosté vedli o dva góly. Další rána pro domácí přišla v 62. minutě, kdy šli po vyloučení Kuny do deseti.

"Připravovali jsme se na hru soupeře, který má rychlý přechod do útoku, čemuž pomáhají rychlí kluci vpředu. Hraje to jednoduše a vše za obranu. Ač jsme se připravovali, tak to bylo po čtvrt hodině 0:2. Oba góly stejné, nakopli to na šedesát metrů dopředu za obranu a byl z toho gól. Druhý sice z penalty, ale základ byl stejný. Již jsme se do zápasu nedostali, Soběslav si to s přehledem uhlídala. Sice jsme tam nějaké dvě či tři šance měli, ale my nejsme schopni dát gól, což nás sráží," hodnotil utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Domácí navíc dohrávali utkání od 62. minuty o deseti. "Ta červená mě mrzí. Byla úplně zbytečná. Sice po dvou faulech, ale když jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, tak nám to vzalo vítr z plachet. Chvíli jsme ještě bojovali, ale v deseti docházely síly a byl to marný boj. Navíc nás podržel v utkání gólman, mohl to být debakl," dodal k utkání trenér.