/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Českého Krumlova pokračují ve své cestě za záchranou divize. Tentokrát urvali bod za remízu s favorizovaným Sokolovem. Fanoušky napínali až do 98. minuty.

Krumlovský kapitán Kabele vyrovnává z penalty na 1:1. | Video: Jan Klein

Slavoj Český Krumlov - Baník Sokolov 1:1 (0:0)

Branky: 90+8. (PK) J. Kabele - 65. D. Kubinec. ŽK: 6:2 (Gelnar, Kabele, Trapl, Polanský, Kordík, Trmal - Rmoutil, Holík). Rozhodčí: Mičan - Kůs, Špindlerová. Diváci: 180.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Š. šindelář, Kabele, Švec, Trapl (18. Trmal) - Gelnar - Kordík, Matějček (67. J. Matuška, 72. Hončík), O. Matuška - Polanský - Bauer.

Další skvělý bod si připsali na konto fotbalisté Českého Krumlova. Čekali na svou chvíli celé utkání a ta nakonec přišla. "Věděli jsme do čeho jdeme a šli jsme do toho s naší klasickou hrou. Poctivé bránění, zodpovědnost a nakonec se to podařilo. Sokolov trefil dvě tyče, mohl to v závěru rozhodnout druhou brankou, ale jak to tak bývá, nedali a my za chvíli kopali penaltu a vyrovnali z ní," komentoval remízu domácí trenér Zdeněk Šváb.

Zdroj: Jan Klein

Proti silnému soupeři to byl pro všechny domácí fotbalisty obrovsky těžký zápas. "Soupeř byl lepší na míči a kvalitnější. My však zodpovědně bránili a čekali na naší šanci. Ke konci poločasu jsme tam měli nějaké takové polopříležitosti, ale nedotáhli to do konce. Do druhé půle soupeř pozměnil rozestavení a vlétl na nás. Bylo jich plné hřiště a bylo otázkou času, kdy dostaneme branku. Ta přišla, ale po z naší strany nesmyslně vyrobené standardce. Nepohlídali jsme si to a soupeř šel do vedení. Ale nesložili jsme zbraně, trochu jsme to oživili střídáním a vyplatilo se. Nakonec tam byla taková trma vrma, jestli to byla penalta, nevím, ale sudí ji pískl, tak asi ano. Sice byla hodně po čase, ale soupeř po svém gólu stále jen polehával a zdržoval, takže se hodně přidávalo. Plichta za mě stravedlivá. Bod jsme brali před zápasem a bereme ho i po něm," shrnul utkání Zdeněk Šváb a doplnil: "Spokojenost, je to čtvrtý bodový zápas v řadě, což je perfektní. Všichni trenéři před klukama smekáme za jejich výkon."

Zdroj: Jan Klein

Smolařem utkání byl domácí Jan Matuška. "Honzu jsme dostali po čtyřech zápasech na plac a on se za pár minut zase zranil, když si vykloubil rameno, Je to neskutečný smoař. Snad se dá zase dohromady," doplnil ke zranění trenér Šváb.

V dalším kole jedou Českokrumlovští k jihočeskému derby do Katovic. Oba týmy mají dobrou bodovou sérii, na podzim vyhrál Krumlov. "Doma jsme sice Katovice porazili, ale jsou úplně jiným týmem, když hrají ve své Dudák aréně. Jsme na dobré vlně, pojedeme tam s hlavou vztyčenou a pokusíme se něco urvat," zval již na další kolo trenér.