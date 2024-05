Slavoj Český Krumlov – FK Tachov 4:0 (3:0)

Branky: 18. O. Polanský, 23. J. Matuška, 37. a 73. J. Kordík. Bez ŽK. ČK: 0:1 (41. Langr). Rozhodčí: Cigáň – Tupý, Žurek.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Trapl, Švec, Gelnar, Trmal – Kordík, Matějček (83. Lach), J. Matuška (46. Šindelář) – Polanský (62. Kubát), O. Matuška (62. Kolář) – Bauer (88. Kabele).

Zdroj: Jan Klein

Domácí, nabuzeni výhrou v Příbrami, do zápasu vstoupili výborně a rozhodli již v prvním poločase. Nejenže dali tři góly, ale donutili faulovat gólmana Tachova za červenou kartu. „Jsme s výsledkem i hrou nesmírně spokojení. Potvrdili jsme body z venku a šli si za svým cílem. Hráli jsme kvalitní, zodpovědný fotbal. A také jsme dávali góly. Vedli jsme 3:0, pak byl vyloučen brankář Tachova a musel ho nahradit hráč z pole. Ale kluci to zvládli na sto procent,“ komentoval výhru šťastný trenér Českého Krumlova Zdeněk Šváb a pokračoval: „Nesmíme se ale zastavit. Potřebujeme dál bodovat, protože ještě je ve hře devět bodů. Ale my jdeme za naším cílem, za záchranou.“