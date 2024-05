/FOTOGALERIE/ Českokrumlovští fotbalisté vyválčili v dalším divizním kole bod v Hořovicích. „Třeba to je bod záchrany,“ hodnotil utkání trenér Zdeněk Šváb.

Doma Krumlov s Hořovicemi prohrál 0:1 (na snímku), na hřišti soupeře remizoval 2:2. | Foto: Lukáš Hoďánek

SK Hořovice – Slavoj Český Krumlov 2:2 (1:0)

Branky: 44. (PK) J. Mareš, 47. M. Záluský – 60. J. Kordík, 70. J. Matuška. ŽK: 1:2 (Puchmertl – J. Matuška, Bauer). Rozhodčí: Zima – Jakl, Štěrba. Diváci: 200.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Trapl (72. Šindelář), Kabele, Švec, Trmal – Kordík (90. Kubát), Matějček, Gelnar, J. Matuška (79. Bauer), O. Matuška – Polanský.

Hořovice v minulém kole vyhrály vysoko v Sokolově, který předvádí na jaře výborný fotbal. Jihočechům se však podařilo jeho útočníky zkrotit. „Jeli jsme tam s tím, co jsme hráli doposud. Hráli jsme poctivý fotbal odzadu, pevná obrana, vyráželi jsme do brejků. V první půli jsme měli trochu náznak nějaké šance, ale buď jsme to špatně vymysleli, nebo špatně trefili. Bylo to takové polovičaté. Soupeři jsme do 42. minuty nedovolili žádnou šanci a pak náš hráč ve vápně zezadu fauloval soupeře, který byl zády k bráně. To se zkrátka nedělá. Dostanete gól z penalty, jdete do druhého poločasu a za tři nebo čtyři minuty je to 2:0, protože tam byla malá chyba brankáře, který špatně vyběhl. Soupeřův hráč tam byl dřív, takže to odehrál kolem něj a bylo to 2:0. Ale musím před klukama smeknout, že zápas nevzdali a bojovali. Myslím si, že jsme si tu remízu zasloužili. Je škoda, že jsme udělali dvě hloupé chyby. Tady se dalo vyhrát, škoda. Ale nakonec fotbal je o chybách a ty se dějí. Ale remíza byla spravedlivá. Bereme bod a jsme za něj strašně rádi. Třeba bude rozhodovat o záchraně,“ komentoval utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Tentokrát se o branky podělili jiní hráči než tradiční kanonýři Polanský s Bauerem. „První gól byl po krásném balonu do vápna ze hry na Kordíka, ten tam nabíhal ze strany a z první to prodloužil podél brankáře na 2:1. A na 2:2 to byla standardní situace ze strany, centr, hlavička, brankář vyrazil, dobíhal náš hráč, ještě to brankář vyrazil a dobíhal náš další hráč, Honza Matuška, a dal na 2:2. Důrazem jsme to tam dostali,“ popsal obě branky trenér.

Spodek tabulky se opět srovnal. Slavoj nyní hostí v derby doma Jindřichův Hradec. „Musíme hrát zápas od zápasu, hrát to poctivě a jinak to nejde. Fotbal se musí hrát poctivě a jednoduše, jinak to nemá smysl. A takhle se chceme prezentovat i doma. Chceme o body před domácími fanoušky zabojovat,“ doplnil k dalšímu duelu Zdeněk Šváb.