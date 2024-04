/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším kole fotbalové divize Krumlov vyloupil Katovice. Po takticky výborně zvládnuté partii vyhrál 2:0 a opět si polepšil v tabulce. Záchrana začíná mít reálnější obrysy.

Vítězná oslava fotbalistů Krumlova. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Otava Katovice – Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:1)

Branky: 18. R. Bauer, 56. O. Polanský. ŽK: 3:6 (Uher, Brabec, Vonášek – Beránek, Kabele, Matějček, M. Švec, Polanský, J. Matuška). Rozhodčí: Kastl – Šiška, Pena. Diváci: 386.

Sestavy – Katovice: Provazník – Sigmund, Kotrba, Michal Kynkor, Brabec – Vonášek (68. Sládek) – J. Štěch (46. Motl), Martin Kynkor (79. Souhrada, Uher, L. Bálek – Požárek (46. D. Bálek). Český Krumlov: Beránek – Š. Šindelář, Kabele, M. Švec, Trmal (81. J. Matuška) – Kordík, Gelnar, Matějček, O. Matuška – Polanský – Bauer (81. Kubát).

Do Katovic přijel Český Krumlov s jednoduchou taktikou. Vsadil na obranu, ze které vyrážel do protiútoků. Trpělivě čekal na chyby domácích a dočkal se. Katovičtí vyrobili v každém poločase jednu a soupeř obě tvrdě potrestal. Český Krumlov výhrou zvýšil své naděje na záchranu, naopak domácí se druhou porážkou v řadě dostávají do problémů.

„Věděli jsme, že bude Krumlov hrát v bloku. Hráči na to byli připraveni, měli jsme hrát křižné balony, trhat jim zálohu a dostat se z křídel do šancí. Věděli jsme, že to je jediná cesta, protože má soupeř s těmito centrovanými míči problémy. Bohužel, nic z toho jsme neplnili a naopak bylo v naší hře plno nepřesností, málo pohybu a vrcholem všeho byly dvě přihrávky, kterými jsme jim připravili góly. Soupeř měl dvě šance po našich špatných přihrávkách jak na talíři,“ nebyl spokojen s výkonem svého týmu katovický trenér Lubomír Vašica.

Domácí svou hrou zklamali. „S takovým výkonem se nedá hrát, nebyla tam bojovnost, nebylo tam nic. Zápas si musíme pořádně rozebrat a zakročit, protože takto to dál nejde. Jsou tam hráči, kteří momentálně hrají pod své limity a to je špatně. Jsou to kluci, o které se chceme opírat, a ti, co by to měli táhnout, tentokrát patřili mezi ty horší. Jsme skoro v půlce jara, dvakrát za sebou jsme prohráli. Něco si k tomu řekneme a záleží na tom, jak si to hráči přeberou. Já být na místě hráčů, tak bych po takovém výkonu neměl klidné spaní. Hrajeme před krásnou kulisou, doma, pochopím, když se prohraje se ctí, ale musí se jezdit po zadku. Soupeř hrál chytře, my mu k výhře pomohli, ale chybělo mi tam alespoň nasazení a bojovnost, která nás zdobila v zápasech předtím. Proto jsme naprosto zaslouženě prohráli,“ zlobil se katovický trenér.

V tuto chvíli si však musejí Katovičtí uvědomit, že se mohou dostat do záchranářských problémů. „Do boje o záchranu jsme se již namočili, to je tvrdá realita. Jedeme do Rokycan a tam se nevyhrává, tam to má každý těžké. Pak máme doma Petřín, který hraje o postup, a následně jedeme do Komárova. Všechno velmi těžké zápasy a pokud k tomu přistoupíme jako proti Krumlovu, tak je to špatně. Již přístup před utkáním mi přišel vlažný. Musíme si to vyříkat, protože to nelze nechat jen tak. To, co jsme předvedli s Krumlovem, byla naprostá tragédie. Pro mě nepochopitelné, v Soběslavi odehrajeme dobrý zápas v nasazení, bylo to plné pohybu se šancemi a tentokrát to bylo, jako kdyby nastoupilo jiné mužstvo. Nebyl tam důraz ani v jedné šestnáctce a to v divizi nelze,“ doplnil Lubomír Vašica.

Naopak v táboře Českého Krumlova panovala obrovská radost. Slavoj jede na bodové vlně. „Jeli jsme do Katovic s tím, co nás na jaře zdobí. Máme zabezpečenou obranu, zdvojujeme se, hrajeme jako jeden muž a funguje to. Dvakrát či třikrát utečeme, dáme jeden, pak druhý gól a je hotovo. Katovičtí hráli, my stáli před vápnem a nepustili jsme je do šancí. Měli tam dva trestňáky, z jednoho nastřelili břevno, jinak neměli prakticky nic. Ale takový je fotbal, musejí se dát góly,“ komentoval výhru českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Oba góly dávali dnes již tradiční střelci Radek Bauer a Oliver Polanský. Na hřišti však kraloval jiný hráč, a to kapitán Jakub Kabele. Svou mravenčí prací byl pilířem obrany a přehledem ve hře likvidoval většinu akcí soupeře. „Útočníci jsou od gólů. Dali je, i když po chybách soupeře, ale Kuba Kabele opravdu odehrál skvělý zápas. Pochopil, co od něho chceme. Hraje stopera, čistí to tam, diriguje celý tým, je to skvělé. Ale je důležité, že mu kluci pomohou. Pochválit musím celý tým,“ dodal Zdeněk Šváb a doplnil: „Sáhli jsme si v Katovicích na dno. V zápasech nemáme moc balony na noze a to se těžko běhá. Je to těžké, kluci se vyždímali a makají pro mančaft.“

Krumlov se dostal do míst, kde se již dá reálně myslet na záchranu. „Musíme si uvědomit, že vyhrávat budou všichni, kteří jsou ohroženi sestupem, ale my se o to popereme. Jedeme na Petřín, který vede tabulku o šest bodů. My tam můžeme opět pouze překvapit. Znovu odehrajeme poctivý fotbal jako jeden chlap a uvidíme, co se na hřišti stane. Jsme na dobré vlně,“ doplnil k dalšímu zápasu trenér Šváb.