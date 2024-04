/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová divize pokačuje o prodlouženém víkendu 20. kolem (19. hraném). Fotbalisté Slavoje Český Krumlov jedou na hřiště Viktorie Mariánské Lázně a pokusí se přidal do sbírky nějaký další bodík.

Jindřich Kordík zvyšuje na 4:0. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Za patnáct kol podzimní části soutěže nasbírali fotbalisté Slavoje Český Krumlov osm bodů za dvě výhry a dvě remízy. Za tři odehraná jarní kola již nasbírali polovinu celého podzimního počtu a mají zatím na kontě po jedné výhře, remíze a porážce. Na Velký pátek nastoupí k dalšímu duelu na hřišti třetího týmu tabulky Viktorie Mariánské Lázně.

Českokrumlovští nezačali jarní část sezony šťastně, když doma podlehli Doubravce 1:2. "Klukům nemohu za chuť do hry a bojovnost nic vytknout. Bohužel jsme fotbalově tahali za kratší konec. Bylo tam asi až moc motivace a klukům to pak svazovalo nohy," hodnotil vstup do jara trenér Zdeněk Šváb.

V dalším kole zajížděli Jihočeši na Aritmu Praha, která měla potvrdit roli druhého týmu tabulky. Utkání však skončilo bez branek a Slavoj bral skvělý bod. "Dobrý a zodpovědný výkon celého mančaftu, ale takhle by to mělo být asi v celé sezoně. Takhle by to mělo fungovat. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, výborně zahráli všichni," komentovl utkání v Praze trenér Šváb.

Před týdnem Slavoj na domácím hřišti v souboji o šest bodů doslova smetl Klatovy 4:0. "Bylo to o tom, dát prvního góla a pak to hrát zodpovědně odzadu. Kluci hráli opravdu výborně, jako mančaft, makal jeden za druhého. Tak by to mělo zkrátka být. Všichni zahráli skvěle," pochvaloval si trenér.

Nyní čeká na Jihočechy další těžký oříšek v podobě třetího celku tabulky Viktorie Mariánské Lázně. "Hrajeme tam na Velký pátek od dvou hodin. Chceme dodržovat, co jsme si nastavili. Klukům naše hra sedí a není důvod od ní ustupovat. Na Aritmě jsme také bodovali, tak proč to nezopakovat i nyní," burcoval hráče v týdnu před utkáním trenér Šváb.

A co fanoušci? Jak vidí šance slavoje v Mariánských Lázních? Třetí tým tabulky začal jaro domácí remízou 1:1 s Klatovy, které Slavoj přejel. Pak prohrál v Katovicích 0:1 a v minulém kole na hřišti aktuálně druhého Sokolova 1:2.