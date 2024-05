FK Příbram B - Slavoj Český Krumlov 1:5 (0:2)

Branky: 68. Krameš - 5. Polanský, 27. a 74. Bauer, 78. a 81. Kordík. ŽK: 1:1 (Elshaal - J. Matuška). Rozhodčí: Šiška - Kastl, Kračmer.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Trapl, Gelnar, M. Švec (68. Šindelář), Trmal - J. Matuška (85. Kolář), Matějček - Kordík, Polanský, O. Matuška (85. Lach) - Bauer (79. Kubát).

Ani domácí Příbram není v divizní A skupině zachráněna, a tak čekal na hráče Českého Krumlova těžký souboj. "Uvidíme, zda tam domácí pošlou někoho s ligovými smlouvami. V každém případě chceme alespoň bod," říkal po minulém utkání trenér Českého Krumlova Zdeněk Šváb. Nakonec vše vyšlo k velké spokojenosti a všechny body putovaly a jih Čech.

"Do zápasu jsme vletěli naprosto nádherně. V prvních pěti minutách jsme měli dvě šance a jednu z nich proměnili. Pak domácí trochu převzali iniciativu, ale my jim to utnuli a Radek Bauer dával náš druhý gól. V poločase jsme vedli 2:0 a chtěli tento stav co nejdéle udržet, popřípadě ho ještě vylepšit. Domácí nám však snížili, sice podle mého z ofsajdu, ale už je to pryč. Příbram to pak trochu otevřela ve snaze vyrovnat, ale my toho využili, přidali tři góly a suverénně zvítězili," shrnul utkání Zdeněk Šváb a pokračoval: "Domácí nastoupili s pěti dorostenci, z toho tři byli mladší. Ale na to se hstorie neptá, máme tři body a jsme zase ve hře o záchranu divize."