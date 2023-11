/FOTOGALERIE/ Naposledy v podzimní části divizní fotbalové sezony se představí hráči Českého Krumlova na domácím hřišti. Pokusí se vydolovat body z jihočeského derby se Soběslaví. Hraje se v sobotu od 14 hodin.

Na jaře Český Krumlv se Soběslaví remizoval 1:1. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Fotbalisté Slavoje Český Krumlov zažívají hodně nepovedený podzim. Po 13. kole mají na kontě pouze pět bodů, když dokázali doma porazit pouze Katovice a dvakrát remizovat. Navíc se jim vůbec nevydařilo minulé utkání v Tachově, kde se hrál přímý souboj o Černého Petra. "Musíme se pokusit v duelu se Soběslaví odčinit poslední porážku z Tachova. Ještě nyní to nemohu překousnout," říká k duelu trenér Českého Krumlova Zdeněk Šváb a doplňuje: "Nebude to pro nás jednoduché, ale pokusíme se bodovat, situace v tabulce je, jaká je. Soběslav ale lehký soupeř nebude, navíc je to jihočeské derby."

Po celý podzim se hráči Slavoje potýkají se stejnými problémy. Dát branku, je někdy až nadlidský problém, naopak oni sami inkasují ty z kategorie laciných. "Děláme stále stejné chyby, po kterých inkasujeme branky. Opakuje se to zápas co zápas. Nedaří se nám držet balony vpředu a dostáváme se stále pod tlak," vrací se k minulým zápasům trenér Šváb.

V posledním duelu se tito soupeři rozešli na jaře v Českém Krumlově smírně 1:1. Poslední podzimní utkání na domácím hřišti hrají fotbalisté Českého Krumlova v sobotu 4. listopadu od 14 hodin.