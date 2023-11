/FOTOGALERIE/ O první výhru v této divizní sezoně odjeli bojovat fotbalisté Českého Krumlova do Rokycan. Povedlo se a Jihočeši přeci jeno trochu stáhli svou ztrátu na mužstva před sebou a uchovali si pro jaro naději na záchranu.

Fotbalisté Českého Krumlova (v zeleném v utkání se Soběslaví) přivezli výborné tři body z Rokycan. | Foto: Lukáš Hoďánek

FC Rokycany - Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:1)

Branky: 25. (PK) R. Kolář, 61. A. Parakhnenko. ŽK: 2:4 (Rybař, Lehký - Beránek, Parakhnenko, Vávra, J. Matuška). Rozhodčí: Švorc - Polena, Zima. Diváci: 169.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Kolář, Švec, Kabele, Trmal - Vávra, J. Matuška, Gelnar, O. Matuška - Parakhnenko (86. Matušek), Vaněk (82. Trapl).

Soupeři již fotbalistům Českého Krumlova začínali v tabulce až příliš utíkat. Slavoj tak měl jasný úkol, přivézt tři body z Rokycan. Ten se podařlo splnit a naděje na záchranu v jarní části soutěže tady je zpět.

"Skvělý pocit, konečně jsme veku vyhráli. Hráli jsme to zodpovědně odzadu a chodili do brejků. Všechno nám tentokrát sedlo, proto jsme si odvezli tři body. Po dlouhé době zaviněné zraněním se do branky vrátil Beránek. Výborně si hráče před sebou dirigoval, zkrátka byl na hřišti znát a podržel nás. První branku jsme dávali z penalty. Ta přišla po faulu na Vaňka, který se také vrátil prakticky po měsíci na hřiště. Minulý týden se byl rozehrát za béčko, nyní do toho vlétl naplno, hrál dobře. Byla na něj penalta a nahrál na druhý gól, takže skvělá úspěšnost. Spokojenost po všech stránkách," hodnotil výhru svého týmu českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb a doplnil: "Mám z výkonu kluků velmi dobrý pocit a říkáme si s kolegou Pavlem Lattnerem, že je škoda, že to končí."

Pro hráče Českého Krumlova jsou to v kontextu tabulky velice důležité body. "Sice Tachov před námi také vyhrál, ale je tam díra šest bodů na třinácté místo, to jsou dva zápasy na patnáct kol. Navíc se všemi ze spodku tabulky hrajeme na jaře doma. Máme doma Rokycany, Klatovy, Doubravku, Domažlice i Tachov," neztrácí optimismus do jara Zdeněk Šváb.