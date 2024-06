/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Českého Krumlova dokázali skoro nemožné. Do jarní části divize šli s osmi body na kontě, přesto se dokázali v soutěži udržet.

Divize: Krumlov - Rokycany. Domácí šance. | Video: Jan Klein

Jarní jízdu divizí zakončili hráči Slavoje Český Krumlov výhrou 3:2 v Komárově a až ta jim dala definitivu v soutěži pro příští sezonu. „Spadl nám všem obrovský balvan ze srdce,“ oddechl si trenér Zdeněk Šváb, který poskytl Deníku exkluzivní rozhovor.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Když se vrátíme před jaro, byli jste v situaci, kdy jste měli osm bodů. Co se v tu chvíli honilo trenérovi v hlavě? Co jste si řekli, že musíte udělat, aby se to ještě povedlo?

Co se mi honilo hlavou? Že to je průšvih. Ale že chceme na jaře bojovat. Sedli jsme si s klukama po posledním podzimním zápase a povídali si. Když jsem slyšel, kdo všechno chce odejít a skončit, říkal jsem si, to není možné, musíme do toho bouchnout. A musí to hrát i mladí kluci, dorostenci, kteří nám pomohli vykopat v béčku I.B třídu. Tak prostě přeskočili do divize. Jsem rád, že to takhle chytli za pačesy. Nakonec to bylo dobře, protože jsme si to ověřili. Když se díváte na Barcelonu, tam hraje šestnáctiletý kluk a sedmnáctiletý hraje stopera. Proč by to nemohli hrát u nás sedmnáctiletí a osmnáctiletí kluci? Jsou to vlastní odchovanci, a proto jaro dopadlo tak, jak dopadlo. Kluci makali, poslouchali, udělali jsme kvalitní zimní přípravu a ono to šlo. I když po prvním zápase s Doubravkou jsem si říkal, je to špatné. Prohráli jsme 1:2. A pak se to najednou zlomilo.

Měli jste v zimě šťastnou ruku při doplnění kádru. Osvědčil se Radek Bauer, vrátil se ze zahraničí Jindřich Kordík a udělali jste neskutečný tah s gólmanem Oliverem Polanským do útoku.

Do Olivera už mě tlačil Franta Tůma, náš druhý asistent. Říkal, dej ho tam, on chce hrát v útoku. No a pak jsme hráli zimní přípravu v Budějovicích a béčko mělo hrát odpoledne s Kladnem přátelák na umělce. Ale jak to tak bývá, ráno se začali omlouvat hráči. Nakonec Štefan Beránek šel chytat, Oliver šel hrát do útoku a dal čtyři góly. Druhý zápas dal zase tři góly, takže jsem mu řekl, zahoď ty rukavice a budeš už jenom v útoku. On dal na jaře sedm gólů, což je úplně nádherné. Přišel k nám Radek Bauer, vrátil se Jindra Kordík a spolu s Oliverem tito tři nastříleli 23 gólů. A Radek Bauer je pro mě alfa a omega úspěchu. Nejenom výkonem na hřišti, ale i v šatně. On to dokáže vyhecovat, stmelit a vyburcovat kluky. Je to prodloužená ruka trenéra. Samozřejmě jsou tam hráči jako Kuba Kabele, ale ten je v kabině tišší. Ale Radek je úplně něco jiného. Navíc dal deset gólů za půl sezóny.

Jsem rád hlavně za výkony Radka Bauera, protože před jarem jsem slýchal názory, jak se chce Krumlov zachránit sice s kanonýrem, ale z I.B třídy. A on dokázal, že na to má.

Má svůj styl. Střílí ze všeho a to jsme potřebovali. Na podzim jsme měli útočníky, kteří dali každý jeden gól. Potřebovali jsme někoho, kdo bude dávat góly. Kluci to teď vidí na trénincích a pokouší se o to i v zápasech. Radek je alfa a omega. Pro něj byl přechod náročný, příprava ho bolela, ale zvládl to. Máme fyzioterapeuta, který nám pomáhá s bolístkami a procedurami. To mělo vliv i na něj. Měl drobné problémy s achillovkou, ale zvládl to.

Byl tady na jaře fenomén mladých dorostenců. Zapojili jste je do týmu a měli pro ně po zápasech slova chvály. Dorostenci chytli příležitost za pačesy?

Určitě, všichni mladí obstáli. Matějček, Kubát, Šindelář, neskutečné, co udělali. Je to pro ně obrovský skok z krajského přeboru dorostu do divize chlapů. Neměli žádné zdravotní problémy, jen Venca Kubát měl mononukleózu, což ho malinko zastavilo, ale už se do toho dostává. Vždycky když nastoupí, nezklamou. Jsou to rovnocenní kluci a jsou v pohodě.

Zachránili jste se, ale je tady ten zdvižený prst. Musíte si vzít ponaučení do další sezóny, že?

Chceme se dál prezentovat tak, jak jsme hráli. Zodpovědná obrana, rychlé brejky, rychlostně vybavení krajní hráči. V prostředku makat, bojovat, tam je to o dřině. A na krajích o rychlosti. Zodpovědná obrana, doplňovat se, zastupovat se a chodit do brejků, střílet, střílet, střílet. Když nevystřelíš, nemůžeš dát gól.

Ke konci sezony je to vždycky sázka do loterie, někdo odejde, někdo přijde. Jak je to u vás? Jak se obmění kádr?

Matěj Švec to podepsal Zlaté Koruně v přestupním okně. Byl jsem z toho malinko rozčilený, ale pak jsem si říkal, že fotbalový život je takový. Někdo odchází, někdo přichází. Přeji mu hodně úspěchů. Další odchody? Dneska mi volal pan Šácha z Písku, chtěli by vyzkoušet Romana Koláře na přípravu. Nemám s tím problém, spíš by mě mrzelo, kdyby odešel do divizního mančaftu. Příprava s třetiligovým týmem je naopak ocenění. Příchody? Michal Strapek se vrací z Rakouska. Něco máme malinko rozjednané, ale ještě čekáme. Chceme se prezentovat vlastními odchovanci, protože se nám to osvědčilo. Hráč stojí přes sto tisíc, a to je hodně peněz.

Letní přestávka je krátká, takže kluci teď dohráli a předpokládám, že po svátcích v červenci již zase naskočí do přípravy. Co pro ně máte připraveno?

Začínáme po svátcích, v úterý devátého července. Celý červenec budou čtyřikrát týdně tréninky, úterý, středa, čtvrtek, pátek od šesti hodin. Bude to tady v areálu. Soustředění neplánujeme, protože kluci mají dovolené. Budeme trénovat áčko a béčko dohromady a ve čtvrtek se to rozdělí. Přáteláky začínáme s Hlubokou sedmnáctého července. Pak máme Strunkovice, Dynamo U19 a předkolo MOL Cupu nebo Týn nad Vltavou. Pak už desátého srpna začíná sezona.

Teď si jen přát, aby to vyšlo a nebylo to trápení jako letos.

Chceme hrát tak, jak jsme hráli. Tam se nedá co změnit, jen zdokonalovat.