Českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb mohl být s výkonem svého týmu spokojen. „V prvním poločase jsme to dobře zatáhli. Domácí byli více na balonu, měli tam několik nebezpečných centrů, ale to bylo všechno. My jsme je nepustili do vyložené šance. Postupně jsme se dostávali do brejkových situací a měli v první půli dvě tutové šance, kdy šel Oliver Polanský sám na bránu a Honza Matuška se po kombinaci dostal na penaltě ke střele, ale také to nedal,“ shrnul první poločas trenér Šváb.

Ve druhém poločase se čekal zvýšený tlak domácích, ale šance přišly i na straně Jihočechů. Domácí do druhé půle trochu změnili rozestavení, více to vytahovali, ale my jsme to hráli pořád stejně zodpovědně. A chodili jsme opět do brejků. Měli jsme zase dvě tutové šance. Jedna byla obrovská, Ondra Matuška běžel zase sám na bránu, jako v Domažlicích, ale opět to netrefil. Dal to patnáct, dvacet centimetrů vedle tyčky. A nakonec, jak to bývá, jsme mohli dostat v 90. minutě gól a tuším, že tam byl Kuba Kabele a na lajně to vykopával z prázdné brány,“ vypočetl největší šance druhé půle Zdeněk Šváb.

Fotbalisté Českého Krumlova mají na kontě sedm bodů a nyní přivítají Milín, který se hemží zkušenými hráči. Například chytá brankář Štěch a góly dává bývalý sparťanský kanonýr Václav Kadlec. „My máme teď dva těžké zápasy. Řekli jsme si s kolegou Pavlem Lattnerem, že z nich chceme čtyři body. Jeden jsme teď přivezli z Aritmy rádi bychom na to navázali domácí výhrou nad Milínem. Jsme spokojení, ale trápí nás ta koncovka. My se dostaneme mnoha tutovek, ale nedáme je. Snad to v dalším zápase protrhneme a potěšíme fanoušky další domácí výhrou,“ přeje si trenér Šváb.