Slavoj Český Krumlov – SENCO Doubravka 1:0 (0:0)

Branka: 72. J. Matuška. ŽK: 6:2 (Kabele, O. Matuška, J. Matuška, Kolář, Mikšl, Polanský – Künstner, Patrovský). Rozhodčí: Janíček – Havlík, Leiš. Diváci: 100.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Kubát (46. Šindelář), Trmal, Kabele, Kolář – J. Matuška, Mikšl – Kordík (75. Matějček, Bauer (91. Lach), O. Matuška – Polanský.

Doubravka fotbalistům Českého Krumlova dlouhodobě jako soupeř nesedí a těžko proti ní bodují. O to cennější výhra je. „Velká spokojenost. Hlavně po té středě, kdy jsme měli náročný zápas s Dynamem. Bylo to vidět na klukách v první půli. Prostě těžké nohy, balon je neposlouchal. To běhání tam jakž takž bylo, ale první půle byla ubráněna, na druhé straně jsme je do ničeho nepustili. Druhou půli jsme mohli rozhodnout daleko dřív. Góly nedáme z větších šancí, nakonec jsme dali šťastný gól. Byla to krásná akce, kde to tam Honza Matuška zavíral na zadní tyči a ve skluzu to tam doklepával. Krásná práce. Já jsem tak rád za ty tři body. Je to taková nádhera, mně se to strašně líbí. A chtěl bych před klukama smeknout, protože hrát ve středu proti ligovému soupeři a dneska proti Doubravce a za tři body, to je super. Já jsem jako hráč Doubravku v životě neporazil. Jednou jsem s nimi doma remizoval, jinak jsem všechno prohrál. Nepříjemný soupeř, se kterým se neboduje. A my jsme to dneska udělali za tři body. Kluci to říkali, že to uděláme za tři body,“ neskrýval obrovskou radost trenér Zdeněk Šváb.

Krumlov je nesmírně silný při standardkách, několik slibných jich zahrál, ale nakonec dal gól ze hry. „Dneska ve fotbale až ze sedmdesáti procent padají góly ze standardek a to se musí pilovat. Samozřejmě na tréninku je to úplně jiné než na hřišti. Tam najednou máš deset lidí proti sobě a je to i o štěstí. Musíš to umět dobře kopnout, musíš dobře naběhnout, ten timing tam musí být. A pak být důrazný ve vápně. Dneska standardky nebyly špatně kopané. Oni hráli dobře, měli vysoké stopery, takže to tam hlavičkovali v pohodě. My jsme mančaft menšího vzrůstu, ale naštěstí to tam padlo. Korďas chtěl střídat, že ho bolí hlava, že se mu točí hlava v tom horku. A nakonec tam udělá kličku, dá nádherný centr a Honza Matuška to tam zavře na zadní tyči,“ chválil hráče trenér.

Český Krumlov - Doubravka. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Po třech kolech má Český Krumlov šest bodů, loni jich z celý podzim měl osm. „Chybí nám dva body a to je ještě škoda těch z Domažlic. Tam jsme šli dvakrát sami na bránu, jako dneska. Dneska jsme nedali tři nájezdy a v těch Domažlicích jsme měli dva, tam to mělo být taky za tři body a byli jsme úplně někde jinde. Ale bereme i těch šest bodů,“ usmíval se Zdeněk Šváb.

V dalším kole jedou Jihočeši na silnou Aritmu Praha. „Ta je rozjetá, teď dala bůra Rokycanům. Ale my jsme si ukázali, že se dá hrát s každým, když se hraje poctivý fotbal. Když to tam zavřeš do bloku, nikdo do toho neumí hrát. Na této úrovni to neumí nikdo hrát do bloku. Připravíme se na ně a věřím, že dokážeme něco uhrát,“ hledí již k dalšímu duelu trenér Šváb.