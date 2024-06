/FOTOGAERIE/ Do Komárova vyráželi fotbalisté Českého Krumlova k poslednímu diviznímu utkání této sezony. Nesměli se ohlížet na ostatní zápasy, výhra jim zajišťovala záchranu, která se v polovině sezony zdála být pouze snem. A povedlo se.

Fotbalisté Českého Krumlova (snímek je z utkání s Rokycany) vyhráli v Komárově 3:2 a slaví záchranu divize. | Foto: Jan Klein

FK Komárov - Slavoj Český Krumlov 2:3 (1:0)

Branky: 25. J. Lukavský, 80. V. Lehezda - 63., 69. a 73. J. Kordík. ŽK: 2:3 (Ženíšek, Pužík - Kolář, Polanský, Bauer). Rozhodčí: Havránek - Šiška, Mazanec.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Trapl (67. Kubát), Gelnar, Švec, Trmal - Matějček (67. Šindelář), J. Matuška (90. Kabele) - Kordík, Polanský (90. Lach), Kolář - Bauer (58. O. Matuška).

Spekulovat před utkáním nad tím, kolik týmů spadne či kolik bodů je k záchraně potřeba, je většinou cestou do pekel. Toho si byli Jihočeši vědomi. "Nemůžeme se ohlížet na to, jak budou hrát ostatní. Musíme se soustředit na sebe. To znamená poslední tréninky a poslední zápas. Kluci mají nastaveno v hlavách, že to musíme zvládnout,“ burcoval tým trenér Šváb po minuém vítězném utkání nad Rokycany.

V Komárově to dlouho vypadalo, že boj o záchranu nemusí dopadnout dobře. Více než hodinu hry byli Jihočeši jednou nohou v krajském přeboru. "Byly to hrozné nervy. Úplně jsem zešedivěl," komentoval utkání již s úsměvem trenér Zdeněk Šváb. "V prvním poločase nás strašně zvazovala nervozita a byli jsme ve hře nepřesní. Sice jsme dobře bránili, ale z jedné chybičky nám dal Komárov góla. V šatně se nemuselo nijak křičet, bylo třeba jen trochu vyčistit hlavu a začít si věřit. Měli jsme tam pěkný centr, Jindra Kordík to na zadní tyči uklidil na 1:1 a najednou se nám rozvázaly nohy a začali jsme hrát. Jindra přidal další dva góly, nejprve předskočil gólmana a hlavou nás dostal do vedení a na 1:3 to trefil z hranice vápna o tyč do brány. Parádní gól. Sice jsme deset minut před koncem inkasovali na 2:3, ale už jsme to doklepali a můžeme slavit. Šlapal celý tým, ale zvláštní pochvalu zaslouží střelec všech branek Jindra Kordík," dodal k hodnocení utkání trenér Šváb.

Bez ohledu na ostatní výsledky mohli českokrumlovští fotbalisté slavit záchranu. Po výsledkově nepovedeném podzimu se týmu na jaře podařila neskutečná jízda se šťastným koncem.