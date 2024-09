Českokrumlovské fotbalisty v prvních pěti kolech zdobila výborná obrana, když inkasovali pouze tři branky. Hru měli založenou na výborném bránění a rychlých brejcích. To tentokrát vůbec neplatilo. „To se nám nedařilo ani náznakem. Hodně mi to připomínalo naše přáteláky, kde jsme se trápili,“ povzdechl si českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb a doplnil: „Prostě jsme to nezvládli, nikdo nesnese přísnější měřítko. Přístup byl jako spodek krajského přeboru.“

Do základu nešel zkušený stoper Jakub Kabele. „V úterý si natáhl sval, nebyl by stoprocentně připraven a bylo tu riziko, že by si to mohl zhoršit. Proto nehrál. Věřím, že bude k dispozici na úterní dohrávku v Komárově,“ uvedl k absenci tradičního kapitána týmu Zdeněk Šváb.

Tentokrát tahali domácí za kratší konec a k bodům bylo hodně daleko. „Soupeř byl jasně lepší, dal všechno, co měl, a ještě plno dalších šancí neproměnil. My jim hodně pomohli. Nehráli jsme jim do těla, byli všude pozdě, nedali si tři nahrávky v řadě. Jen jsme to nakopávali. Soupeř byl zkrátka výborný a zaslouženě zvítězil,“ dodal k utkání Zdeněk Šváb.

Fotbalová 4. liga: Český Krumlov - Králův Dvůr. | Video: Jan Klein

V závěru utkání šli domácí do deseti po červené kartě pro Šindeláře. To znamená i stopku minimálně na jeden další zápas. „Stíhal hráče, který šel sám na bránu, vypíchl mu balon a tou spodní nohou do něj lehce strčil. Nebyl v tom žádný úmysl, škoda, že přišla červená v samotném závěru. Za rozhodnutého stavu mohla být žlutá, ale s tím nic nenaděláme,“ komentoval červenou kartu trenér.

V úterý dohrávají Českokrumlovští v Komárově odložené utkání z minulého týdne. Komárov nyní vyhrál 5:0 v Přešticích. „Komárov hraje dobře, navíc je teď v laufu. Přeštice asi budou patřit ke spodku divize, ale pět branek na hřišti soupeře o něčem vypovídá. Komárov bude chtít potvrdit body z Přeštic a my musíme rychle zapomenout na Králův Dvůr. Musíme se alespoň snažit o zodpovědnou hru, o to, co nás zdobilo na začátku soutěže,“ dodal k dalšímu zápasu trenér.