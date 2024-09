Slavoj Český Krumlov – Ligmet Milín 1:2 (0:0)

Branky: 50. R. Kolář – 66. vlastní D. Trmal, 76. V. Kadlec. ŽK: 1:1 (Kolář – Kunc). ČK: 0:1 (70. Rom). Rozhodčí: Melichar – Hlaváček, Vnuk. Diváci: 130.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Kolář (86. Ryneš), Kabele, Trmal, Šindelář – J. Matuška (78. Dordevič), Mikšl – Kordík (78,. Schuppler), Matějček (62. Kubát), O. Matuška – Polanský.

Domácí se na favorita snažili vyzrát pevnou obranou a rychlými kontry. Ve druhém poločase se dostali dokonce do vedení, ale soupeř dokázal výsledek otočit i v oslabení. Rozhodující trefu obstaral exsparťan Václav Kadlec.

4. liga: Český Krumlov - Milín. | Video: Deník/Vladimír Klíma

„My jsme se snažili držet nějaký blok. Ten nám vycházel první půli, to byl takový nezáživný fotbal z obou stran. Druhou půli jsme dali na 1:0 v 50. minutě a zatáhli jsme se ještě trochu víc. Bohužel jsme dostali gól po centru. Nevím, musím se podívat na video, jak to tam vypadalo. Bylo nás tam hodně a nebyli jsme na balonu. Škoda. Pak šli hosté do desíti. Měli jsme držet balon a hrát s ním. My ho ztratili na půlce a z brejku dostali gól. Mně to připadalo ofsajdové, ale diváci z úrovně akce mi říkali, že to ofsajd nebyl. Nechci hodnotit rozhodčí, ale čtyři zápasy jsem se díval na Milín, jak hrajou doma i venku a je to pořád stejné,“ komentoval duel domácí trenér Zdeněk Šváb.