Slavoj Český Krumlov – SK Petřín B 3:0 (2:0)

Branky: 14. a 32. O. Polanský, 76. J. Matuška. ŽK: 3:4 (Kabele, Kordík, J. Matuška – Mareš 2, Voves, Hájek). ČK: 0:1 (62. Voves). Rozhodčí: Štípek – Zima, Jakl. Diváci: 148.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Kolář, Gelnar, Kabele, Trmal – J. Matuška (84. Trapl), Matějček (65. Kubát) – Kordík, Bauer (65. Mikšl), O. Matuška (84. Ryneš) – Polanský (77. Dordevič).

Český Krumlov hosti béčko Petřína. | Video: Jan Klein

Příprava na novou sezonu nebyla vůbec podle představ českokrumlovského trenéra Zdeňka Švába. Jeho tým inkasoval zbytečně moc branek. Start do sezony se však hráčům vydařil na jedničku.

Čekal se běžecky náročný zápas s tím, že soupeř přiveze hodně mladý tým. „Kluci si ne moc úspěšnou přípravu asi přebrali v hlavách, protože jsme Petřín prakticky do ničeho nepustili. I když to byl hodně mladý tým s velkou převahou devatenáctiletých kluků, tak jsme to s nimi uběhali,“ chválil hráče trenér Šváb doplnil: „Petřín má opravdu mlaďoučký tým, který se bude zlepšovat. Za pár kol si ti kluci zvyknou na divizní styl zápasů a bude těžké proti nim hrát.“

4. liga: Č. Krumlov - Petřín B. | Video: Jan Klein

Domácí odehráli zápas tak, jak by si trenéři i fanoušci představovali. „Bylo to zodpovědně zezadu, gólman jistota, do něčeho málo jsme je pustili, ale to ani nestojí za zmínku. Na druhé straně jsme dávali góly. Oliver Polanský tam byl dvakrát při dorážce po střele. Byli jsme důrazní ve vápně a přišla za to odměna. Krásné tři body na úvod sezony, vstup do sezony se nám povedl,“ pochvaloval si Zdeněk Šváb.

Č. Krumlov hostil Petřín B. | Video: Jan Klein

V dalším kole jedou fotbalisté Slavoje na béčko Domažlic, které na úvod sezony inkasovalo pět branek v Rokycanech.