/FOTOGALERIE, VIDEO/ Výhra, to jediné mohli chtít českokrumlovští fotbalisté z divizního utkání s Rokycany. Každý jiný výsledek by je přiblížil sestupu. Tři body jsou doma a bojuje se dál.

Děkovačka hráčů fanouškům. | Video: Jan Klein

Slavoj Český Krumlov – Rokycany 2:0 (2:0)

Střelci: Oliver Polanský a Jindřich Kordík.Zdroj: Jan KleinBranky: 3. J. Kordík, 39. O. Polanský. ŽK: 3:2 (Beránek, Trapl, Polanský – Hereit, Horváth). Rozhodčí: Koranda – Panský, Budil.

Sestava Č. Krumlova: Beránek – Trapl, Gelnar (30. Šindelář), Švec, Trmal – J. Matuška (78. Kubát), Matějček – Kordík, Polanský, Kolář – Bauer (90. Lach).

Důležité vítězství, i když ještě není hotovo. Hráči Slavoje museli po utkání čekat i na další výsledky. „My prostě potřebujeme být čtvrtí od konce, abychom měli úplný klid. A pak by se to povedlo. Ten jeden krok jsme udělali. Teď uvidíme, co bude dál, jak budou hrát týmy kolem nás,“ nechtěl ještě jásat českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Zdroj: Jan Klein

Důležitý krok udělali Českokrumlovští výhrou nad Rokycany, týmem, který byl po minulém víkendu na šestém místě tabulky. Neměl zase až tak velký náskok a bylo zřejmé, že se s ním dá hrát. „Znovu jsme nastoupili s taktikou zodpovědné obrany a šli do rychlých brejků. A ve třetí minutě dali gól z brejku. Pak jsme šli za dvě minuty znovu sami na bránu. To jsme nedali, ale plnili jsme to, co jsme si řekli. Zodpovědná a kompaktní obrana, z ní pak rychlé brejky. A to se nám povedlo. Před poločasem jsme dokonce dali druhý gól. Pak jsme to zatáhli ještě více a hráli zodpovědně v obraně. Oni hráli a my chodili do brejků. Gól jsme nedostali, ubránili jsme to zodpovědně. Kluci hráli dobře, všichni byli skvělí,“ hodnotil duel Zdeněk Šváb.

Přestože to byl zodpovědný výkon od všech hráčů, přece jenom jedno jméno trenér vyzdvihl. „Chtěl bych vyzdvihnout mladého Matějčka, který toho neskutečně naběhal. To je neskutečné. No, ale klobouk dolů před všemi,“ dodal trenér.

Zdroj: Jan Klein

Slavojáci nyní hledí k poslednímu duelu v Komárově a neohlížejí se na nikoho kolem. „Samozřejmě, nemůžeme se ohlížet na to, jak budou hrát ostatní. Musíme se soustředit na sebe. To znamená poslední tréninky a poslední zápas. Kluci mají nastaveno v hlavách, že to musíme zvládnout,“ burcoval tým trenér Šváb.