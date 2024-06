/FOTOGALERIE/ V dalším divizním kole zajížděli fotbalisté Českého Krumlova do Soběslavi. Již před utkáním věděli, že jim výsledky soupeřů v boji o záchranu nehrají vůbec do noty. Tentokrát jim zápas nevyšel a vraceli se bez bodu.

Na podzim fotbalisté Českého Krumlova doma padli se Soběslaví 0:2 (na snímku), nyní na hřišti soupeře 0:3. | Foto: Lukáš Hoďánek

Spartak Soběslav - Slavoj Český Krumlov 3:0 (0:0)

Branky: 53. a 72. F. Vaněk, 84. J. Boháč. ŽK: 1:4 (Boháč - J. Matuška, Bauer, Trmal, Polanský). Rozhodčí: Izugrafov - Tupý, Dimitrov.

Sestava Českého Krumlova: Beránek - Trapl, Švec, Gelnar (88. Lach), Trmal (46. Kolář) - Matějček (68. Kubát), J. Matuška (76. Šindelář) - Kordík, Polanský, O. Matuška - Bauer.

Po dvou vysokých výhrách na béčku Příbrami a pak doma nad Tachovem se hráči Českého Krumlova dostali mimo sestupové příčky a chtěli tam zůstat. Víkendové výsledky (výhra Příbrami B a remíza Katovic) však znovu vše zamotaly a boj o záchranu nabírá ještě větší obrátky.

Na Aritmě jsme odehráli povedené utkání, chválil hráče trenér Vašica

Ze Soběslavi neodjížděli Českokrumlovští ani trochu spokojeni. "První poločas byl z naší strany slušný. Oba týmy měly po jedné velké šanci, z naší strany šel sám na bránu Polanský, ale nedal. V nástupu do druhé půle jsme měli dvě pološance, možná jsme byli i lepší, ale dostali jsme gól po autu osmdesát metrů od brány. Naprosto zbytečný gól, obránce to nedostoupil a už to bylo. Pak jsme to museli trochu otevřít, ale nedostali se do šancí. Ale musím přiznat, že byli domácí lepší, fotbalovější a za druhý poločas si výhru zasloužili," hodnotil utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Boj o záchranu dostal nový rozměr. Český Krumlov musí nyní doma porazit Rokycany, ale ani to mu nemusí stačit. "Musíme makat dál. Máme doma Rokycany a v posledním utkání hrajeme v Komárově. Nic nebalíme, uvidíme, jak se to vyvrbí. Až tolik to nemáme ve svých rukách. Katovice jsou před námi a hrají dvakrát doma. Uvidíme, co se stane," dodal k závěru sezony zdeněk Šváb.