Českokrumlovští fotbalisté chtěli k domácí výhře nad béčkem Petřína přidal alespoň jeden bodík v Domažlicích. Nakonec to smolně nevyšlo, když inkasovali gól v 90. minutě. Nastavené čtyři minuty již k vyrovnání nevedly.

„My jsme celý zápas dobře bránili. Oni měli nějaké pološance, něco nedali. My také něco podobného. Ale ke konci jsme šli dvakrát sami na bránu, nedali gól a pak dostali v 90. minutě takový smolný,“ posteskl si hostující trenér Zdeněk Šváb a dodal k rozhodujícímu momentu zápasu: „Špatně jsme odkopli balon ve vápně a soupeř prostřelil všechno, co tam bylo. Uklidil to k tyči, prostě smůla.“

I přes porážku byl s výkonem svých hráčů spokojen. „Klukům nemůžu nic vytknout, zápas odmakali a my jedeme dál. Prostě se to stalo. Domácí byli šťastnější,“ dodal Zdeněk Šváb.

Hráči musejí hodit porážku za hlavu a soustředit se a další utkání. „Teď máme doma Doubravku. Ale ve středu ještě máme doma ligové Dynamo. Chtějí si s námi zahrát. Hrajeme od půl šesté,“ potvrdil Zdeněk Šváb utkání v týdnu a doplnil: „Je to náročný program. Uvidíme, co s námi udělá zápas v Domažlicích. Možná, že i vynecháme trénink a uvidíme, v jaké sestavě vyrazíme na Dynamo. Musíme být připraveni především na sobotu na Doubravku.“