Po velmi dobrém vstupu do sezony se českokrumlovští fotbalisté v posledních kolech trochu zasekli. O víkendu dostali doma tvrdý direkt od Králova Dvora v podobě vysoké porážky 0:5 a hned v úterý je čekala dohrávka utkání v Komárově. To bylo v původním termínu odloženo kvůli velké vodě. „Nechci nikomu sahat do svědomí, ale tentokrát jsme prohráli dvěma góly, které dali domácí z ofsajdu,“ byl po utkání rozladěn českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Po zápase s Milínem nešetřil trenér kritikou na výkon hráčů. Tentokrát to bylo diametrálně odlišné. „Kluci tam nechali všechno. Prostě bylo to úplně něco jiného než v sobotu s Královým Dvorem. Prohráli jsme smolně. Při prvním gólu sice nemohu říci, zda byl ofsajd, to jsem neviděl, ale kluci co byli v lajně, tvrdili, že no. Při druhém gólu domácích tam sudí pustil metrový ofsajd. Byl jsem přímo v lajně, takže jsem to viděl. Ale s tím nic nenaděláme,“ zlobil se trenér Šváb

Jedinou branku Slavoje tentokrát dával mladý Dordevič. Poprvé hrál v základu. „Dali jsme mu šanci on ji využil. Měli jsme však z týmu doslova lazaret. Kabele ještě pro zranění nehrál, Kolář se nám zranil v sobotu, natáhl si sval. Navíc ještě dva kluci jeli se školou někam do Francie, takže ti také nebyli. Měli jsme na lávce jediného zdravého hráče,“ hovořil o sestavě trenér a dodal: „Kluci to odehráli vlastně v jedenácti lidech v poli. Ale teď se nám navíc zranil ještě Matějček.“

Před dalším zápasem v Rokycanech tedy žádné moc dobré zprávy. „Jedeme v sobotu do Rokycan. Ale já věřím, že se zrovna Matějček dá dohromady a do sestavy se vrátí další kluci. Musíme tam znovu zabojovat o důležité body,“ dodal trenér s tím, že mají Rokycany v tabulce stejně bodů jako Slavoj.