Slavoj v uplynulém ročníku zachraňoval divizní soutěž jarní bodovou šňůrou. Podařilo se, ale výsledky přípravných zápasů před novou sezonou dělají trenérům vrásky na čele. "Věřím, že to na hřišti bude něco jiného než v přípravě. Přijede hodně mladý tým, který doplní dva tři zkušení hráči. V každém případě to bude hodně běhavé. Na béčko Petřínu Plzeň jsme se připravovali celý týden, vyříkali jsme si nějaké věci po vysokých porážkách v přípravě. Snad si to kluci uvědomili a vstoupíme do nové sezony tou správnou nohou," hledí k prvnímu utkání divizní sezony tenér Zdeněk Šváb.

Před týdnem přišli do týmu dva noví hráči a čeká se na další možné doplnění kádru. "Zatím se vše řeší, máme něco rozjednaého, ale na přestupy je čas do 15. září. Uvidíme, zda ještě k nějakému doplnění dojde. Do sezony vstoupíme se stávajícím kádrem, který minulý týden doplnili Mikšl a Dordević. Všichni by měli být na zápas připraveni," hovořil o kádru trenér Šváb.

První utkání odstartuje v sobotu 10. srpna v 10.15 hodin. "Věřím, že přijde dost fanoušků. My bychom do sezony rádi vstoupili výkony, které jsme předváděli na jaře. Jen tak můžeme být úspěšní," doplnil Zdeněk Šváb.