/FOTOGALERIE/ Nový fotbalový soutěžní ročník zahájila už i kaplická děvčata. Ta se v prvním divizním zápase sezony představila na hřišti Hradiště. Domácí byli po celý zápas fotbalovějším týmem. Hostující trenérské duo Křiva – Hejna se muselo obejít bez několika hráček, které do zápasu nepustily pracovní povinnosti a nemoci.

TJ Hradiště – TJ Spartak Kaplice 4:1 (2:0)

Branky: 17., 32. Sitterová, 78. Zarezova, 84. Šimáková – 88. Fučíková. Bez karet. Rozhodčí Bartůněk – Havel, Čechal.

Sestavy - Hradiště: Michalcová – Mužíková, Hynoušová, Lexová, Jančisková, Sitterová, Suková, Pletková, Němečková, Hliňáková, Šimáková. Střídaly: Synáčková, Zarezova, Krupičková, Vojtěchovská. Kaplice: Klomfarová – Bandyová, V. Jedličková, Krátká, Tošilová, Fučíková, Petříková, Čaňková, Nejedlá, Vyslužilová, Pálková. Střídaly: Pešadíková, Straková, Pártlová.

Na úvodní gól se čekalo do 17. minuty. Po lajně zatáhla balón Šimáková, po jejím centru se ve vápně dostala k odraženému míči Michaela Sitterová a střelou o břevno poslala Hradiště do vedení – 1:0. Ve 27. minutě mohly domácí hráčky svůj náskok navýšit. Trestný kop zahrávala kapitánka Mužíková, brankářka Spartaku Klomfarová nedokázala míč udržet, ale Šimáková ve stoprocentní příležitosti svatyni Spartaku překopla. Druhý gól se fotbalistkám Hradiště podařilo přidat ve 32. minutě. Po rohovém kopu Mužíkové se hlavou prosadila nepokrytá Michaela Sitterová – 2:0.

I po změně stran se pokračovalo v nastoleném trendu. Hráčky Hradiště byly o poznání fotbalovější, dařilo se jim lépe kombinovat. Dlouhé minuty zůstávalo skóre neměnné. V 65. minutě hostující hráčky špatnou finální fází zahodily přečíslení čtyř proti jedné. S blížícím se koncem Kapličandy v obraně více riskovaly. Dvanáct minut před koncem po pěkné průnikové přihrávce do otevřené kaplické obrany se do zakončení dostala nejmladší fotbalistky na hřišti Olivia Zarezova, která prostřelila hostující brankářku Klomfarovou – 3:0. Šest minut před koncem kaplická gólmanka chybovala. Střílela Olivia Zarezova, brankářka pouze vyrazila a Alexandra Šimáková z dorážka zvýšila už na 4:0. Krátce před koncem se z gólu radovaly i Kapličandy. Petříková posunula míč Vyslužilové, která si poradila s několika soupeřkami, předložila míč do vyložené šance Zuzaně Fučíkové, která upravila na konečných 4:1.

Vítězství Hradiště naprosto zasloužené. Hostující hráčky hrubými chybami domácím jejich roli notně usnadnily. Přesto trenéři našli ve hře svých svěřenkyň pozitiva. Velmi dobré utkání odehrála zkušená Čaňková, která dokázala ubránit nejlepší hráčku domácích Němečkovou. Dobrý zápas odehrála i Antonie Nejedlá, která svou rychlostí trápila domácí obránkyně. První body budou chtít Kapličandy vytěžit z domácí premiéry. Za týden hostí celek z Prachatic.

Autor: Libor Granec