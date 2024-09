TJ Spartak Kaplice – FK Tatran Prachatice 2:0 (1:0)

Branky: 39. Krátká, 82. Straková. Bez karet. Rozhodčí: Bartůněk – Hladík, Velfl.

Sestavy - Kaplice: Klomfarová – Bandyová, Čaňková, Kotrčová, Krátká, V. Jedličková, Hlušková, Vyslužilová, Pálková, Petříková, Kršíková. Střídaly: Pešadíková, Chvalová, Straková, Pártlová, Nejedlá, Suchanová. Prachatice: Pufferová – Šímová, Suková, Korbelová, Vaňatová, Lavičková, Mrázová, Mondlová, Šípová, Šlejharová, Doubková. Střídaly: Chaloupková, Šalounová, P. Jedličková, Nováková, Langová, Kohoutová.

Kapličandy byly od úvodních minut častěji v držení balonu, ale v koncovce se jim příliš nedařilo. Na první větší příležitost se čekalo do desáté minuty, kdy po spolupráci Hluškové s Petříkovou napálila míč do břevna Vyslužilová. Hostující hráčky ohrožovaly branku Spartaku převážně díky standardním situacím. Po čtvrthodině hry zahrávala trestný kop z levé strany Doubková, míč točila do brány, ale Klomfarová byla pozorná. O chvíli později si na druhé straně Vyslužilová narazila míč s Jedličkovou, přízemní ránu si gólmanka Pufferová pohlídala. Ta byla jako již tradičně velkou oporou svého týmu a navíc k tomu měla dobře postavené brankové konstrukce. Ve 20. minutě se na pravé straně prosadila Veronika Jedličková, po přihrávce před branku se zblízka neprosadila skluzující Chvalová. Prachatická brankářka si o několik minut později pohlídala i přízemní střelu Petříkové z přímého kopu. Po půlhodině hry se vpravo ve vápně uvolnila Vyslužilová, střelou po zemi však nastřelila pouze bližší tyč, další střelu Bandyové z hranice velkého vápna Pufferová se štěstím vyrazila a následné zakončení Petříkové z pravé strany prolétlo napříč malým vápnem mimo. Do zaslouženého vedení se fotbalistky Spartaku dostaly šest minut před přestávkou. Rohový kop V. Jedličkové odvrátily bránící soupeřky jen za vápna, le nabíhající Natálie Krátká povedenou střelou uklidila míč do horní poloviny brány k pravé tyči – 1:0. V samotném závěru poločasu ještě gólovou střelu Veroniky Jedličkové vytěsnila z prostoru branky blokující Mondlová.

První polovina druhého dějství pak proběhla bez většího vzruchu před jednou či druhou brankou. Až v 69. minutě se ve vápně pěkně uvolnila Pálková, ale střelou na přední tyč Pufferovou nepřekonala. Pak zahrávala rohový kop Veronika Jedličková. Kroutila míč do brány, ten se jen svezl po břevně hostující svatyně. Pak měly Kapličandy výhodu přímého kopu. Jedličková poslal balón těsně nad břevno. O chvíli později standardní situace z pravé strany. Centrovala Jedličková, na zadní tyči zakončovala Pálková pouze do brankářky. Vzápětí další možnost domácích hráček. Po rohu Vyslužilové se od Strakové dostal míč k Pálkové, která zblízka zakončovala znovu jen do brankářky. Gólovou pojistku přidaly domácí hráčky až osm minut před koncem. Po chybné rozehrávce soupeře se lacino k balónu dostala Renata Straková, dokázala se uvolnit a přízemní ranou prostřelila jinak výborně chytající brankářku Pufferovou – 2:0. Vítězství domácí je naprosto zasloužené, při lepší koncovce mohlo být i výraznější.

Autor: Libor Granec