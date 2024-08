Benešov hraje C skupinu divize, takže na hráče Českého Krumlova čeká zajímavé srovnání. „Údajně chtějí jít nahoru a hodně posílili. Dříve ČFL hráli a je to adept na postup. Pro nás to bude tvrdý oříšek, ale máme vyzkoušeno, že se dá hrát s každým. Benešov je blízko Prahy, mají tam výběr hráčů, takže asi budou hodně silní. Hraje se od 0:0 a pro fanoušky velmi zajímavý soupeř,“ zve na utkání, které začíná v 10.15 hodin, trenér Šváb.

V Českém Krumlově stále čekají na posily. Dvě již jsou jisté. „Z dorostu Dynama vychází Rostislav Mikšl a jde k nám. Na Benešov již bude k dispozici Srb Dordević. Prošel mládeží v Boleslavi, byl v Hlinsku a nyní byl celý rok v Srbsku. Ozval se jeho otec, že se vracejí do Čech a budou bydlet v Kaplici,“ představil nové hráče trenér Šváb a doplnil: „Čekáme ještě na jednoho hráče, ale zatím ho jmenovat nebudu.“

Za týden startuje divizní soutěž. Slavoj zůstává ve skupině A, ale sestava soupeřů se změnila. Týmy z Karlovarska přešly do skupiny B. „Za to jsme moc rádi. Na Karlovarsko bylo strašně daleko. Nejdál budeme mít Plzeň a Domažlice, takže to je v pohodě. A čekají nás zajímavé zápasy. Krásné derby s Hlubokou, za Milín hrají čtyři ligoví fotbalisté, například Václav Kadlec a chytá gólman Štěch. Z ČFL spadl Králův Dvůr, zajímavé budou určitě Vejprnice jako vítěz Západočeského kraje. Jsou to nové výzvy a bude to zajímavější pro hráče i fanoušky,“ provedl krátký exkurz do sezony trenér Šváb.